Эдвард Сноуден впервые станет отцом и решил получить российское гражданство

"После стольких лет разлуки с нашими родителями, моя жена и я не хотим быть разлученными с нашим сыном. Поэтому в эпоху пандемии и закрытых границ мы подаем на двойное гражданство США и России", - написал он в своем Twitter.

After years of separation from our parents, my wife and I have no desire to be separated from our son. That's why, in this era of pandemics and closed borders, we're applying for dual US-Russian citizenship. https://t.co/cCgT0rr37e — Edward Snowden (@Snowden) November 1, 2020

При этом Эдвард Сноуден отметил, что они с женой Линдси Миллс останутся американцами и будут воспитывать сына в соответствии "с американскими ценностями, которые мы любим, включая свободу высказывать свое мнение". "И я очень жду дня, когда смогу вернуться в США, чтобы вся наша семья воссоединилась. Наше главное желание - чтобы наш сын чувствовал себя как дома, где бы он ни жил", - написал Сноуден.

Двойное гражданство в России разрешено - иностранцам, получающим гражданство РФ, не обязательно отказываться от гражданства других стран.

Ранее Сноуден и его жена Линдcи Миллс объявили о предстоящем пополнении семьи. Пара вместе уже около 15 лет. Теперь близкие объявили миру о скором пополнении семьи. Рождения первого ребенка Сноуден с супругой ожидают в конце декабря.

Миллс в своем Instagram-аккаунте опубликовала фото, на котором Эдвард целует ее в живот.

"Наша лучшая совместная работа скоро увидит свет", - поделилась эмоциями будущая мама.

Сноуден написал, что благодаря жене верит в счастливую жизнь. "Ты помогла мне поверить в счастливый конец. Я люблю тебя, дорогая", - написал бывший агент АНБ.

Напоминаем, что Линдси и Эдвард живут в России, ведь возвращение бывшего сотрудника ЦРУ и АНБ в США грозит ему лишением свободы на срок до 30 лет.

После объявления Эдварда в розыск Линдси следует за ним повсюду. В 2013 году пара жила на Гавайях, но тогда Эдвард обнародовал секретную информацию. После этого они переехали в Гонконг. У американца теперь есть неограниченный вид на жительство в России, хоть ему и пришлось долгое время проживать в транзитной зоне аэропорта, прежде чем власти приняли решение. Линдси переехала к нему.

Ранее депутаты Норвежского парламента номинировали Эдварда на Нобелевскую премию мира. Они утверждали, что действия Сноудена способствовали установлению более стабильного мирового порядка.