Курс рубля по отношению к евро упал до самого низкого уровня за последние 6 лет

Курс доллара к рублю также растет. В настоящее время американская валюта стоит 80,78 рубля (+1,25 рубля). В последний раз курс доллара был выше 80 рублей 30 марта.

Предыдущая торговая сессия закрылась биржевым курсом евро 92,63 рубля, курсом доллара - 79,53 рубля. С утра в понедельник курсы евро сначала превысил отметку в 93 рубля, а затем продолжил расти. Американская валюта в ходе торгов также стабильно дорожает.

На курс рубля оказывает существенное влияние падения цен на нефть. Например, на бирже ICE в Лондоне баррель нефти Brent утром 2 ноября стоит 36,58 доллара, на 3,5% меньше уровня закрытия предыдущих торгов. Американская WTI торгуется по 34,32 доллара за баррель (-4,1%).