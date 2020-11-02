Covid-19: почти 80% новых случаев выявлено в Риге

В Риге за прошедшие сутки выявлено 102 инфицированных, а общее кумулятивное число заболевших за последние 14 дней в столице составляет 1338 человек.

В Алуксненском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 19 новых случаев Covid-19.

Сравнительно небольшое число новых больных зарегистрировано также в Юрмале, Даугавпилсе, Валмиере, Елгаве и ряде других самоуправлений.

На сегодняшний день случаи Covid-19 зарегистрированы в 93 самоуправлениях Латвии. Наибольшее число заболевших за последние две недели зарегистрировано в Риге (1338 случаев), Даугавпилсе (234) и Лиепае (79).