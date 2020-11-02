Вт, 3.11.2020
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Инна Плавока, главный редактор издания "Чайка"

Стрельба в шести разных локациях. Теракт в Вене: что известно
Обновление в 7:20

Кафе в Вене после стрельбы

ФОТО: EPA/CHRISTIAN BRUNA

Вечером в понедельник, 2 ноября, в центре Вены неизвестный мужчина открыл стрельбу у синагоги. Очевидцы сообщили о стрельбе на площади Шведенплатц - в районе, где находятся синагога и еврейский центр. Позже полиция официально заявила, что стрельба велась как минимум в шести разных локациях в центре Вены. Об этом пишет "Медуза" со ссылкой на Krone.

Беспорядочная стрельба

Мэр Вены Михаэль Людвиг сообщил, что террористы открыли беспорядочную стрельбу на улице Зайтенштеттенгассе, после чего начали движение к центру города, по дороге стреляя в посетителей баров и ресторанов, а также в случайных прохожих, сообщает "Медуза".

Погибшие и раненые

В результате нападения есть погибшие и раненые. Точное количество - неизвестно.

Официально полиция подтвердила смерть одного убитого прохожего. Издание Kurier сообщило о семи жертвах атаки.

Как пишет Wien24, в больницы доставлены 15 раненых. Мэр Вены заявил, что шестеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Kronen Zeitung отмечает, что, по неподтвержденным данным, один из нападавших подорвал себя с помощью пояса со взрывчаткой. 

"Мы слышали звуки, как будто петарды взрываются. Было 20 или 30 таких хлопков, мы подумали, что это на самом деле стрельба. На улице рядом с нашим рестораном мы видели полицейского. Мы видели, как скорая помощь выстраивалась в очередь. Были жертвы. К сожалению, мы также видели, что рядом с нами на улице лежит тело", - слова очевидца, находившегося в момент стрельбы в ресторане, приводит BBC.

Нападавшие

О количестве нападавших достоверной информации нет.

Как пишет Русская служба BBC, одного нападавшего застрелили полицейские, другой арестован. По крайней мере один из злоумышленников все еще не обнаружен.

ФОТО: RADOVAN STOKLASA/REUTERS

Реакция властей

Глава МВД Австрии Карл Нехаммер назвал произошедшее терактом, а канцлер Австрии Себастьян Курц случившееся обозначил как "отвратительный террористический акт". 

Район происшествия оцепили полицией, жителей попросили не выходить на улицу и избегать общественных мест. В центре города установлены блокпосты, полиция также призвала не пользоваться городским транспортом.

На помощь полиции пришли военнослужащие.

"Это наша Европа. Наши враги должны знать, с кем имеют дело. Мы не сдадимся", - заявил президент Франции Эммануэль Макрон, отметив, что его страна разделяет шок и скорбь австрийцев.

ФОТО: Reuters/ScanPix

Напомним, что с 3 ноября бары и рестораны закрываются, в стране будет действовать комендантский час с 20:00 до 6:00. Эти ограничения были объявлены ранее в связи с пандемией Covid-19.

Видео с места событий

Очевидцы делятся в соцсетях видео с места инцидента.

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