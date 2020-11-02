Стрельба в шести разных локациях. Теракт в Вене: что известно

Беспорядочная стрельба

Мэр Вены Михаэль Людвиг сообщил, что террористы открыли беспорядочную стрельбу на улице Зайтенштеттенгассе, после чего начали движение к центру города, по дороге стреляя в посетителей баров и ресторанов, а также в случайных прохожих, сообщает "Медуза".

Terrorists still on the run in #Vienna. Map shows the six locations that were targeted in an coordinated attack. Austrian Chancellor says that search ops to eliminate terrorists could take several hours. Causality details also still sketchy. pic.twitter.com/NSSGg9Nr0B — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) November 2, 2020

Погибшие и раненые

В результате нападения есть погибшие и раненые. Точное количество - неизвестно.

Официально полиция подтвердила смерть одного убитого прохожего. Издание Kurier сообщило о семи жертвах атаки.

Как пишет Wien24, в больницы доставлены 15 раненых. Мэр Вены заявил, что шестеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Kronen Zeitung отмечает, что, по неподтвержденным данным, один из нападавших подорвал себя с помощью пояса со взрывчаткой.

"Мы слышали звуки, как будто петарды взрываются. Было 20 или 30 таких хлопков, мы подумали, что это на самом деле стрельба. На улице рядом с нашим рестораном мы видели полицейского. Мы видели, как скорая помощь выстраивалась в очередь. Были жертвы. К сожалению, мы также видели, что рядом с нами на улице лежит тело", - слова очевидца, находившегося в момент стрельбы в ресторане, приводит BBC.

Нападавшие

О количестве нападавших достоверной информации нет.

Как пишет Русская служба BBC, одного нападавшего застрелили полицейские, другой арестован. По крайней мере один из злоумышленников все еще не обнаружен.

ФОТО: RADOVAN STOKLASA/REUTERS

Реакция властей

Глава МВД Австрии Карл Нехаммер назвал произошедшее терактом, а канцлер Австрии Себастьян Курц случившееся обозначил как "отвратительный террористический акт".

Район происшествия оцепили полицией, жителей попросили не выходить на улицу и избегать общественных мест. В центре города установлены блокпосты, полиция также призвала не пользоваться городским транспортом.

На помощь полиции пришли военнослужащие.

"Это наша Европа. Наши враги должны знать, с кем имеют дело. Мы не сдадимся", - заявил президент Франции Эммануэль Макрон, отметив, что его страна разделяет шок и скорбь австрийцев.

ФОТО: Reuters/ScanPix

Напомним, что с 3 ноября бары и рестораны закрываются, в стране будет действовать комендантский час с 20:00 до 6:00. Эти ограничения были объявлены ранее в связи с пандемией Covid-19.

Видео с места событий

Очевидцы делятся в соцсетях видео с места инцидента.