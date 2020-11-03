В вихре кавказской войны: журналист Янис Вингрис из Нагорного Карабаха

Нагорно-карабахский конфликт вспыхнул с новой силой в конце сентября. У каждой из сторон есть своя версия случившегося, азербайджанские военные смогли захватить отдельные территории Нагорного Карабаха.

В настоящее время под угрозой находится город Шуши на окраине Степанакерта (столицы Нагорного Карабаха), и многие эксперты высказывали мнение, что его падение может означать потерю и Степанакерта.

​В настоящее время в этом городе находится журналист TVNET Янис Вингрис, который признает, что такое развитие событий может создать для него определенные трудности при возвращении домой. Подробнее об этом - в видеоматериале!

Видео: Интервью Яниса Вингриса коллеге прямо из Степанакерта

Уже вскоре на портале TVNET будут опубликованы материалы Яниса Вингриса о нагорно-карабахском конфликте глазами очевидца!

Контекст:

Враждебные отношения между Азербайджаном и Арменией существуют с 1990-х годов, когда произошла война из-за Нагорного Карабаха, где проживало преимущественно армянское население.

Нагорный Карабах, который в советское время входил в состав Азербайджанской ССР, de facto с начала 1990-х годов был независимой армянской республикой. Хотя Азербайджан не контролировал Нагорный Карабах после распада СССР, он считает армянский регион своей территорией.

Нагорный Карабах также рассматривается международным сообществом как часть Азербайджана, и ни одна страна не признала этот регион в качестве независимого государства.