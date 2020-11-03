Вт, 3.11.2020
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр

"Спасите Pornhub": правительство Таиланда блокирует порно-сайты - жители недовольны

ФОТО: AFP/SCANPIX

Правительство Таиланда заявило во вторник, 3 ноября, что заблокировало PornHub и 190 других порнографических сайтов. Жители в социальных сетях выражают недовольство и жалуются на цензуру, сообщает Reuters.

Министр по цифровым технологиям Путипонг Пуннаканта сказал, что это был один из способов борьбы правительства с порнографическими и игорными сайтами. Согласно тайскому закону о кибербезопасности, сайты с таким содержанием запрещены в стране.

Интернет-пользователи приняли решение правительства с недовольством. На платформе Twitter одними из самых популярных хэштегов стали #SavePornhub или "Спасите Pornhub".

В 2019 году Таиланд вошел в 20-ку стран, жители которых больше всего посещают сайт Pornhub. Кроме того, тайцы проводят на сайте больше всего времени - в среднем 11 минут и 21 секунду.

Десятки активистов протестовали у здания Министерства по цифровым технологиям, держась в руках плакаты с надписями "Спасите Pornhub" и аналогичными лозунгами.

Уже несколько месяцев в Таиланде проходят протесты молодежи и студентов с требованием отставки нынешнего премьер-министра и сокращения полномочий короля. После блокировки Pornhub в социальных сетях высказывались мнения, что ряды оппозиции пополнились.

"Если кто-то до этого не был против нынешнего военного правительства, то теперь это, наверняка, изменилось", - пишет пользователь Twitter из Таиланда.

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