Выборы в США: вероятные и невероятные сценарии исхода

Согласно последним опросам избирателей, Байден лидирует - его поддерживают 52% респондентов, Трампа - 44%.

Здесь, однако, не следует забывать, что опросы могут ошибаться, как это произошло на президентских выборах в США в 2016 году.

Четыре возможных сценария исхода выборов:

Байден уверенно побеждает

Результат выборов аналогичен результатам опросов, и Байден опережает Трампа с уверенным преимуществом.

Результаты избирательных опросов этого года остались стабильными как на национальном уровне, так и в важнейших "нестабильных" штатах. В связи с этим, у Байдена стабильное лидерство на национальном уровне и небольшой перевес в нестабильных штатах.

Неожиданная победа Трампа

Результаты опросов оказываются ошибочными, и, как и в 2016 году, на выборах побеждает Трамп.

Исход выборов в нестабильных штатах, особенно во Флориде и Пенсильвании, будет решающим. Результаты опросов в обоих штатах предполагают небольшой перевес Байдена, но реальная ситуация может развернуться в пользу нынешнего президента Трампа. Аналогичное развитие событий возможно и в других нестабильных штатах.

Неожиданно сокрушительная победа Байдена

При таком раскладе опросы снова оказались ошибочными, но в пользу Байдена.

Учитывая драматическую ситуацию с Covid-19 и неспособность администрации Трампа взять под контроль эпидемию, многие избиратели поддерживают Байдена.

Чтобы реализовался этот сценарий, Байдену придется победить как в ряде нестабильных штатов, так и в традиционных республиканских штатах, таких как Техас.

Никто не выигрывает

Маловероятный, но не совсем невозможный сценарий состоит в том, что ни один из кандидатов не победит на выборах.

Чтобы выиграть битву за Белый дом, кандидат должен набрать не менее 270 голосов выборщиков.

Коллегия выборщиков состоит из 538 членов, поэтому есть вероятность, что выборы завершатся вничью - каждый кандидат получит 269 голосов выборщиков.