Когда станут известны итоги выборов в США и может ли Трамп оспаривать их в Верховном суде?

В США проходят выборы президента. Около 100 миллионов человек проголосовали досрочно. Общая явка может быть рекордной

Когда станут известны окончательные итоги выборов? И может ли Трамп оспаривать их в Верховном суде?

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Когда станут известны окончательные итоги выборов? И может ли Трамп оспаривать их в Верховном суде?

Александра Филиппенко, научный сотрудник Института США и Канады Российской Академии Наук: "Предвыборные рейтинги в США не всегда указывают на то, что победит тот, кто лидирует по опросам. Вспоминая 2016 год, нужно сказать, что Хиллари Клинтон лидировала значительно и все ожидали ее победы. Поскольку те, кто голосует за Дональда Трампа, стесняются сказать, что они голосуют именно за него.

В этом году вполне может повториться ситуация, что люди проголосуют за Трампа, поэтому сейчас все очень осторожны в своих прогнозах и все демократы призывают своих сторонников голосовать вне зависимости от результатов опросов. Все говорят, что нельзя снова допустить ту же ошибку и не идти голосовать.

Действительно, Дональд Трамп может попробовать оспорить подсчет голосов, отправленных по почте - может попросить ручной, дополнительный подсчет голосов в каких-то штатах, но это будет зависеть и в том числе от губернатора и чиновников штата, если будут действительно замечены какие-то нарушения. Тогда дело может дойти и до Верховного суда".

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Видео: ГЛАВНОЕ | 3.11.2020