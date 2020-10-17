Василиса Володина назвала финансовых везунчиков ноября и декабря 2020 года

На своем официальном сайте Василиса Володина рассказала о том, на какие три большие группы можно разделить всех людей в плане финансовой удачи в последние месяцы уходящего года. И сделала она это не по знаку Зодиака, а по дате рождения.

Первая группа: новые источники

ФОТО: скриншот astrogift.ru

Люди из первой группы будут получать больше денег, чем остальные. Для них финансовые потоки будут наиболее благоприятным и сильными. Не исключена случайная прибыль, внезапные взлеты. Астролог отмечает, что возможности могут появляться словно из ниоткуда, и советует цепляться за каждую из них - оно того стоит.

Очень полезно будет заниматься коллективной работой. За помощью предстоит обращаться к друзьям, коллегам и близким.

Если ваша дата рождения входит в любой из описанных на картинке периодов, то вам стоит обратить внимание на новые технологии. Очень повезет тем, кто занимается творчеством и разработкой новых идей. Эти люди могут искать работу, открывать дело, менять увлечения и ждать прибыли.

Вторая группа: финансовый рост

ФОТО: скриншот astrogift.ru

Во второй группе находятся люди, которым светит прирост заработка. Необходимо сосредоточиться на своих обязанностях и на работе, которая уже есть.

Прибыль будет расти, если не отказываться от поручений, не бояться поставленных задач и максимально посвящать себя делам.

Василиса Володина отмечает, что людям из второй группы могут вернуть старые долги. Ноябрь-декабрь станет идеальным временем для ведения переговоров с начальством о повышении зарплаты или продвижении по карьерной лестнице.

Третья группа: корректировка

ФОТО: скриншот astrogift.ru

У людей из третьей группы надежд будет больше, чем результатов. Тем не менее финансовая удача затронет и их жизни. Они тоже могут заработать, особенно если трудятся в сфере услуг, в медицине, психологии.

Астролог настоятельно советует всем, кто входит в третью группу, не откладывать на потом важные дела.

Также не стоит добиваться своих целей нечестным путем. Важно помнить о законе бумеранга, напоминает Василиса Володина.