Они - не такие как все. Они отличаются от большинства. Ломают стереотипы и представления общества о том, как должно быть и как обычно бывает. Но при этом они - совершенно самодостаточные, счастливые люди, открытые миру и храбро плывущие по волнам жизни. "(не)Нормальные люди" - это новый проект "Чайки", в котором мы расскажем своим читателям и зрителям десять захватывающих историй о тех, кто живёт среди нас и своим примером наглядно доказывает: в этой жизни возможно всё!

У Татьяны (35 лет) и Дайлиса (34 года) Туканов трое детей. Когда они ждали своего младшего, Кристапа (2 года), некоторые говорили им что-то вроде: "Что, решили родить, чтобы получать пособия?". А теперь они иногда слышат в свой адрес: "Ну теперь-то вы успокоитесь, больше рожать не станете?". Но супруги не собираются успокаиваться и говорят, что меньше всего в своей жизни зависят от общественного мнения. А недавно они решили ломать стереотипы о многодетных семьях. Теперь, отчасти благодаря им, быть "три плюс" становится настоящим трендом в Даугавпилсе и за его пределами.

Таня и Дайлис вместе больше 15 лет и многодетной семьей стали, что называется, находясь в трезвом уме и здравой памяти [☺] . Образ большой и дружной семьи Дайлис, старший из пяти детей своих родителей, успешно перенёс на свою собственную. Татьяна, впечатлившись семейными посиделками в доме родителей мужа, признаётся, что такие моменты, когда все многочисленные ближайшие родственники собираются вместе, без умолку общаются и делятся новостями, для неё бесценны и очень значимы. Поэтому, принимая предложение руки и сердца от своего однокурсника Дайлиса, она была уверена, что у них родится как минимум двое детей, "а там как пойдёт…".

У них свой собственный онлайн-календарь

Дайлис уже больше 10 лет работает программистом "на удаленке" из дома, Таня – системный библиотекарь в Латгальской центральной библиотеке. Они воспитывают двух школьников - Сабину (10) и Сандиса (7), и детсадовца Кристапа. У каждого из них есть хобби и любимые занятия. Дайлис бегает на длинные дистанции, играет в хоккей и гребёт на лодках-драконах. Таня вышивает целые картины крестиком и любит долгие пешие прогулки. Сабина танцует современные танцы и поёт в фольклорном ансамбле, Сандис играет в футбол и хоккей, а Кристап пока – всеобщий любимец-малыш, нуждающийся во внимании и любви своих родителей. Как им удается всё это совместить и при этом получать истинное удовольствие от своей жизни?

Туканы живут по онлайн Google-календарю, куда они вносят все свои и детские тренировки, посещения врачей, праздники и другие общие дела. Супруги по образованию программисты, так что любят всё систематизировать и планировать. Это очень помогает им в организации семейного многодетного быта. Семейный календарь очень нагляден и, очевидно, помогает избежать перекосов в сторону интересов детей.

Зачастую ведь родители только и делают, что после своей работы развозят детей по кружкам и секциям, сами коротая время их занятий в телефоне. Здесь такое не приемлют. Дайлис говорит: "У меня такой принцип, что я не могу что-то требовать от детей, если сам не показываю им пример. Так и футбол, и хоккей появились в нашем с Сандисом графике почти одновременно".

Пока у Сандиса футбол, его папа может пробежать 5-10 километров. Или погулять с младшим Кристапом. Или, если на улице дождь, почитать ему книжку в машине. Ещё важно успеть закупить продукты на большую семью. Словом, Туканы очень ценят время и стараются использовать его по делу.

Когда сами не успевают, на помощь приходят Танины родители, живущие неподалеку. Они и в парк детей сводят, и из пластилина с ними с радостью полепят. Маленькие внуки заставляют бабушек и дедушек чувствовать себя моложе – многодетные родители не раз убеждались в этом.

ФОТО: Ирина Маскаленко

А как же пожить "для себя"?

Когда среднему ребёнку Туканов, Сандису, исполнилось три года, Таня и Дайлис могли, что называется, выдохнуть и пожить "для себя". Родители маленьких детей часто с нетерпением ждут этого периода, когда ребёнок начинает становиться самостоятельным, хорошо и стабильно ходит в садик, беспробудно спит ночами, может без проблем остаться с ночёвкой у бабушек и дедушек. Именно тогда его родители могут и в гостях засидеться допоздна, и съездить куда-то только вдвоём, и больше времени посвятить своим увлечениям.

Но в жизнь Тани и Дайлиса дети вписались настолько органично, что именно когда Сандис стал "почти взрослым" и довольно самостоятельным, им, как они признаются, "стало как-то скучно" [☺] . Так что, к четвёртому дню рождения брата на свет появился младший Кристап.

В отпуск семья ездит каждый год в полном составе. Чаще всего - это поездки по Европе на машине. Супруги заверяют, что могут полноценно отдохнуть и в компании своих троих детей. А что касается быта, то Таня признаётся: "Когда первые двое детей были маленькими, Дайлис помогал мне буквально во всём, так что я спокойно соглашусь родить и воспитать с ним и третьего, и четвертого ребёнка…".

У Туканов много друзей, среди которых и многодетные, и семьи с одним-двумя детьми, и пары без детей вовсе. Со всеми они хорошо и интересно проводят время, находят общие темы для разговоров. "Друзья без детей – это целых два полноценных игрока для настольных игр – нашего общего увлечения. Так что мы их очень любим и ценим", - улыбается Татьяна, открывая шкаф, заставленный коробками с самыми разными играми, за которыми семья частенько коротает вечера.

ФОТО: Ирина Маскаленко

И пошли они за пособиями…

В нашем обществе плотно закрепился стереотип о том, что многодетные семьи – клиенты соцслужб. Вот и когда Таня Тукане была беременна в третий раз, зеваки предвещали ей массу неких пособий и поддержки.

"Нам даже стало интересно, что же нам, как многодетным, полагается, - вспоминает она. – Оказалось, что от Социальной службы города нам выделят один бесплатный проездной на общественный транспорт. Вот, буквально с этого года у нас теперь их два: депутаты изменили правила".

Дело в том, что клиентов Социальной службы определяет уровень дохода, а не количество детей в семье. Совокупный доход делят на всех членов семьи и тогда оценивают: оказать помощь на оплату детсада, коммунальных услуг, школьной формы и так далее или нет. Туканы - востребованные на рынке труда специалисты. Многодетная семья является благополучной и ни на какие социальные пособия не квалифицируется.

ФОТО: Ирина Маскаленко

Таня и Дайлис уверяют, что дети мотивируют не стоять на месте и работать ещё больше и лучше. И обходятся они не так уж дорого, как почему-то принято считать. "Одежду и обувь можно всегда купить на скидках и распродажах, в интернете", - делится многодетная мама. "Когда в семье один за другим появляются однополые дети, то затрат сразу ощутимо меньше: много что остается от первого ребёнка. Да и вообще, со вторым и третьим ты уже знаешь, что действительно необходимо, и не тратишь деньги на ненужные вещи", - вторит ей многодетный папа.

Сегодня семья пользуется вышеупомянутыми проездными и общегосударственными льготами для многодетных семей, которые не зависят от уровня доходов: скидкой на оплату электроэнергии, скидкой на транспортный налог на авто и на налог на недвижимость. Всё остальное оплачивают сами в полном объеме - полагаясь только на себя.

Разворачивают сознание людей

Когда у них родился третий ребёнок, Таня оставалась социально активной. Постепенно к ней одна за одной стали обращаться за советом другие новоиспеченные родители "три плюс": как оформить тот же проездной? Как получить скидку на электричество? Кому и при каких доходах полагается социальный статус?

Из этих советов и обсуждений в интернете вокруг неё постепенно стала образовываться группа единомышленников. Второй "точкой опоры" стала другая многодетная мама – Яна Приедите и её супруг Юрис. Однажды Приедитисы пришли к Туканам с предложением: "А давайте создадим общественную организацию многодетных семей!".

Так летом 2019 года появилось общество Lielas ģimenes. Поставив перед собой цели защиты интересов многодетных, пропаганды больших семей и борьбы со стереотипами о них же, Приедитисы и Туканы за год объединили больше 100 семей (а это как минимум по пять человек в каждой!) и стали одной из самых популярных общественных организаций Даугавпилса.

ФОТО: Ирина Маскаленко

Они работают по трём важным направлениям:

Организуют досуг, проводя тематические мастер-классы, приглашая докторов-специалистов из столицы, собирая команды для участия в городских и республиканских фестивалях, забегах, соревнованиях и проч. Многие, кто соглашается на участие в них, сами от себя этого не ожидают. Изначально соглашаются поддержать других, а благодаря многодетной компании, узнают, что им, оказывается, нравится бегать марафоны и им по силам грести на "драконах". Привлекают местные кафе, магазины, сервисы услуг к предоставлению скидок по карте членов Lielas ģimenes. В результате - сегодня более чем в 30 местах (театр, бассейн, химчистка машин и мягкой мебели, магазины детской одежды и средств для дома) города можно почувствовать себя привилегированным, предъявив такую карту и получив существенную скидку. Ведут диалог с самоуправлением о дополнительном поощрении больших семей в Даугавпилсе. Дайлис рассказывает: "Мы сделали анализ по другим городам Латвии, результатом которого стала большая таблица, из которой видно, что, например, в Риге многодетные семьи независимо от уровня дохода не платят за детсады. В некоторых других самоуправлениях большие семьи освобождены от оплаты секций для детей. В Даугавпилсе же все льготы, кроме проездного, зависят от доходов. Для начала мы выступили с предложениями поддержать многодетных Даугавпилса практически без дополнительных затрат из городского бюджета. В результате большие семьи получили право на получение второго проездного и приоритет при регистрации детей в муниципальные летние лагеря и на летние работы. Но, мы должны признать, что и эти мероприятия были одобрены «со скрипом» и снискали одобрение отнюдь не у всех жителей города…".

Таня добавляет: "Всегда есть люди, которые не одобряют, когда кто-то, но не они, получает некие привилегии. С другой стороны, есть и те, кто, наблюдая за работой нашего общества и нашими достижениями, говорит: "Мы тоже хотим к вам присоединиться! Уже работаем над третьим малышом! [🙂] " И это радует. Мы понимаем, что разворачиваем сознание людей, и всё больше горожан представляет себе многодетных не плохо одетыми и стоящими в очереди в "социалку", а активными, дружными и благополучными во всех смыслах".

ФОТО: Ирина Маскаленко

Как у всех, но иначе

Общество Lielas ģimenes Дайлис и Татьяна называют своим четвёртым ребёнком: общественная нагрузка у них и Юриса с Яной отнимает очень много времени и ресурсов, но, когда они видят результаты своей работы, то набираются новых сил и стремятся дальше, только вперед!

Помимо достижения общественно значимых и глобальных целей и задач, они ещё больше расширили свой круг общения и поистине наслаждаются им. "По-настоящему и в полной мере понять многодетных могут только многодетные! – подмечают они. – Мы можем часами делиться опытом о том, какая машина удобнее для большой семьи, где лучше отдыхать всем составом, в какие секции отдать детей, чтобы синхронизировать их расписания и многом-многом другом!".

В общем, здесь всё, как в других семьях, и одновременно совсем иначе. Они очень любят своих детей и стараются сделать всё для их гармоничного развития. Но из-за того, что детей много, не перегружают кого-то дополнительными занятиями и не заставляют их делать то, что им неблизко или просто «не дано». Ведь когда у тебя больше двух детей, ты видишь, насколько они разные, и вынужденно даёшь каждому идти по своему пути.

Они, как и все, любят красиво одеваться и вкусно поесть. Но Туканы не переплачивают за бренд или вывеску, отдавая предпочтение добротным и качественным вещам, а продукты часто закупают небольшим оптом.

Они стараются, как и рекомендуют психологи, уделять своё время каждому из детей по отдельности, побыть только с одним из них. Но, привыкая жить в многодетной семье, сами дети учатся быть одновременно сами по себе и со всеми. Подмечено неоднократно, что на всех слётах "Больших семей" все дети тут же находят общий язык друг с другом: никто не стесняется, не боится окружающих.

К периодам младенчества своих детей с коликами, аллергиями, внезапными болячками и "рваным" сном они относятся спокойно, не боясь их повторения в своей жизни. Дайлис и Таня проходили через всё это вместе не раз и знают, что смогли бы и снова.

Они живут не для детей, не из-за детей. Они просто живут со своими детьми, каждый из которых – желанный, любимый, неповторимый и делающий жизнь их большой семьи ещё насыщеннее и ещё интереснее.

Галерея: Благополучная многодетная семья Туканов