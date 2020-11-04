Ночь после выборов в США: как понять происходящее и на что обращать внимание

Если журналисты посчитают, что в каком-то штате у одного из кандидатов есть неоспоримое преимущество, они дадут окончательный прогноз результата. Этот же принцип относится и к прочим выборам (в Конгресс и местные органы власти). Надо понимать, что это все еще прогноз, а не окончательный результат.

Точно так же будут выдаваться и итоги выборов по стране в целом. Штатам понадобятся недели, чтобы подсчитать все бюллетени; так было всегда, но на этот раз из-за многочисленных голосов, поданных по почте, это наверняка займет еще больше времени

В 2016 году отрыв Хиллари Клинтон при подсчете голосов продолжал увеличиваться еще более месяца после дня выборов, поскольку подсчет бюллетеней продолжался. Однако к тому моменту Трамп уже выиграл в достаточном количестве штатов, чтобы претендовать на пост президента.

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Почему голосование по почте вызывает задержки?

На выборах в этом году по почте будут поданы десятки миллионов бюллетеней - возможно, вдвое больше, чем в 2016 году.

Высказывались опасения, что почтовая служба не справится с таким количеством отправлений и не будет успевать доставить их в срок. Но почтовая служба США заверяет, что этого не случится.

Некоторые штаты будут принимать бюллетени, пришедшие и после дня выборов, если они проштампованы не позднее 3 ноября, что еще больше замедлит подсчет голосов.

К тому же для подсчета голосов по почте требуется больше времени, чем для подсчета бюллетеней, поданных лично. Почтовые бюллетени нужно вручную извлечь из конвертов и проверить, действительны ли они, и лишь потом свести в таблицу.

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Что случится, если явного победителя не будет?

Если 3 ноября ни один из кандидатов не получит явного преимущества, нам придется ждать несколько дней - или недель - до полного завершения подсчета голосов.

Это нормально, что не все голоса подсчитываются в ночь выборов, но в этом году подсчет может занять еще больше времени.

Кроме того, как уже случалось раньше, кандидаты могут оспаривать результаты в суде.

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За какими штатами следить?

Мы знаем, что окончательные результаты появятся далеко не сразу, но некоторые штаты могут подсказать нам имя победителя.

В Северной Каролине голосование завершится в 19:30 по восточному стандартному времени (03:30 по Москве). Большое количество проголосовавших лично здесь означает, что первые прогнозы появятся довольно быстро. Дональд Трамп в 2016 году выиграл в этом штате с небольшим перевесом, и в этот раз здесь тоже нет явного фаворита. Победа Трампа или Байдена в Северной Каролине может означать удачный для них исход выборов в целом.