Минздрав не планирует закрывать детские сады и прекращать дневное обучение младших классов

Усиливая меры по борьбе с Covid-19, Министерство здравоохранения не рассматривает идею закрытия детских садов и прекращения очного обучения, заявила сегодня министр здравоохранения Илзе Винькеле в программе Латвийского радио Krustpunktā.
Винькеле объяснила, что в школах количество инфекций снизилось в течение двух недель. Две недели назад школы были одним из мест с самым высоким риском заражения, но теперь образовательные учреждения находятся на третьем месте: 9-10% пациентов заражаются в школе и более 40% - в домохозяйствах.
Статистика показывает, что маленькие дети гораздо реже заражаются Covid-19, чем взрослые, поэтому с учетом существующих мер безопасности, требующих, чтобы дети в возрасте от 13 лет носили маски в образовательных учреждениях, не планируется прерывать обучение в детских садах и младших классах в школах.
На вопрос, надо ли давать родителям права не отпускать своих детей в детский сад или школу, принимая на себя ответственность за собственное обучение, Винькеле ответила, что решения об организации очного обучения принимаются после консультаций с коллегами из Министерства образования и науки (IZM).
"В вопросах об образовании должна учитываться не только эпидемиологическая ситуация - такие решения должны приниматься в контексте влияния дистанционного обучения на знания ребенка и его способность впоследствии изучать отложенный предмет", - пояснила министр.
"Пока коллеги из Министерства образования и науки заявляли, что очное обучение намного важнее для маленьких детей, чем для детей старшего возраста, у которых навыки самообучения гораздо более развиты, - сказала Винькеле.