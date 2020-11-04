Минздрав не планирует закрывать детские сады и прекращать дневное обучение младших классов

Винькеле объяснила, что в школах количество инфекций снизилось в течение двух недель. Две недели назад школы были одним из мест с самым высоким риском заражения, но теперь образовательные учреждения находятся на третьем месте: 9-10% пациентов заражаются в школе и более 40% - в домохозяйствах.

Статистика показывает, что маленькие дети гораздо реже заражаются Covid-19, чем взрослые, поэтому с учетом существующих мер безопасности, требующих, чтобы дети в возрасте от 13 лет носили маски в образовательных учреждениях, не планируется прерывать обучение в детских садах и младших классах в школах.

На вопрос, надо ли давать родителям права не отпускать своих детей в детский сад или школу, принимая на себя ответственность за собственное обучение, Винькеле ответила, что решения об организации очного обучения принимаются после консультаций с коллегами из Министерства образования и науки (IZM).

"В вопросах об образовании должна учитываться не только эпидемиологическая ситуация - такие решения должны приниматься в контексте влияния дистанционного обучения на знания ребенка и его способность впоследствии изучать отложенный предмет", - пояснила министр.