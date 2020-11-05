Андра Левита о моде, иконах стиля и цветах, в которых мы никогда ее не увидим

В ноябрьском номере журнала Pastaiga госпожа Левита рассказала о своей формуле благополучия и красоты, а также о своих иконах стиля. Приводим несколько вопросов и ответов из интервью.

- В вашем гардеробе есть какая-нибудь одежда-долгожитель?

Андра Левита: У меня несколько таких. Стараюсь покупать качественную одежду, которая с самого начала прослужит дольше. В первую очередь, ткань: шерсть, хлопок, шелк, иногда лён, но с ограничениями, потому что мнется. Во-вторых, крой: в платье можно легко двигаться, одежда качественного выполнения.

- Насколько вам самой важен внешний вид?

Андра Левита: Допускаю, что это отходит к обязанностям. Выглядеть ухоженной. ми Качественная ткань, подходящие модели. Брендами не увлекаюсь. Покупаю то, что мне нравится. Мне, например, нравятся цвета.

Иногда с грустью наблюдаю за молодыми девушками, которые особенно сейчас, в юности, могли бы позволить себе любые цвета, но все же выбирают черный и серый.

В Латвии этого меньше, но на Западе - очень ярко выражено. Действительно жаль.

Но есть некоторые цвета, которые в одежде не использую. Например, оранжевый или ярко-розовый.

Галерея: Стиль Андры Левиты во время визита в Японию

- В юности может быть были любительницей более эксцентричных образов?

Андра Левита: Моя юность была в конце 70-х. Смотря сегодня, это была вершина безвкусицы. Яркие рубашки с огромными цветами, клеш, синтетика, комично толстые подошвы. И, конечно, у меня что-то из этого было.

Галерея: Прием Левитса в Рижском замке

- Кого вы назвали бы иконой стиля?

Андра Левита: Снова буду консервативна:

на мой взгляд очень красивыми женщинами были Жаклин Кеннеди и Одри Хепберн. Нечего добавить, нечего отнять. 1

Но и в будни иногда приходит пациентка и я думаю - такая красивая! Женщина излучает уверенность в себе, одета аккуратно, без перебора.

Галерея: Андра Левита посещает Национальный музей