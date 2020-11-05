Андра Левита о моде, иконах стиля и цветах, в которых мы никогда ее не увидим

"Хорошо понимаю, что все люди никогда не будут довольны президентом, а также его женой. Потому мне нужно оставаться спокойной", - в интервью сказала первая леди Латвии Андра Левита.
В ноябрьском номере журнала Pastaiga госпожа Левита рассказала о своей формуле благополучия и красоты, а также о своих иконах стиля. Приводим несколько вопросов и ответов из интервью.
- В вашем гардеробе есть какая-нибудь одежда-долгожитель?
Андра Левита: У меня несколько таких. Стараюсь покупать качественную одежду, которая с самого начала прослужит дольше. В первую очередь, ткань: шерсть, хлопок, шелк, иногда лён, но с ограничениями, потому что мнется. Во-вторых, крой: в платье можно легко двигаться, одежда качественного выполнения.
- Насколько вам самой важен внешний вид?
Андра Левита: Допускаю, что это отходит к обязанностям. Выглядеть ухоженной. ми Качественная ткань, подходящие модели. Брендами не увлекаюсь. Покупаю то, что мне нравится. Мне, например, нравятся цвета.
Иногда с грустью наблюдаю за молодыми девушками, которые особенно сейчас, в юности, могли бы позволить себе любые цвета, но все же выбирают черный и серый.
В Латвии этого меньше, но на Западе - очень ярко выражено. Действительно жаль.
Но есть некоторые цвета, которые в одежде не использую. Например, оранжевый или ярко-розовый.
Галерея: Стиль Андры Левиты во время визита в Японию
- В юности может быть были любительницей более эксцентричных образов?
Андра Левита: Моя юность была в конце 70-х. Смотря сегодня, это была вершина безвкусицы. Яркие рубашки с огромными цветами, клеш, синтетика, комично толстые подошвы. И, конечно, у меня что-то из этого было.
Галерея: Прием Левитса в Рижском замке
- Кого вы назвали бы иконой стиля?
Андра Левита: Снова буду консервативна:
на мой взгляд очень красивыми женщинами были Жаклин Кеннеди и Одри Хепберн. Нечего добавить, нечего отнять.
Но и в будни иногда приходит пациентка и я думаю - такая красивая! Женщина излучает уверенность в себе, одета аккуратно, без перебора.
Галерея: Андра Левита посещает Национальный музей
Более подробное интервью с Андрой Левитой читайте в ноябрьском номере журнала Pastaiga (на латышском языке).