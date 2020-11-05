В Латвии откроют еще 300 больничных коек для пациентов с Covid-19

"Это реорганизация работы больниц без более строгих ограничений на основе ранее принятых решений", - сказала Мурмане-Умбрашко.

Открытие дополнительных коек началось уже сегодня, 5 ноября, однако, по словам госсекретаря, процесс будет продолжаться в течение первой половины следующей недели.

"В долгосрочной перспективе достаточное количество [коек] может быть не только в Рижской Восточной клинической университетской больнице и Клинической университетской больнице Паула Страдиня, но и в крупных региональных больницах. Например, Даугавпилсская региональная больница очень активна - они планируют перепрофилировать около 100 коек", - пояснила Мурмане-Умбрашко, добавив, что это увеличение количества коек также будет в регионах.

Представитель ведомства также сообщила, что на этой неделе не стоит предпринимать более кардинальных шагов по ограничению медицинских услуг.

На этой неделе количество пациентов, поступивших с Covid-19, колеблется, но и достаточное количество пациентов выписываются, не создавая чрезмерной нагрузки на медицинские учреждения, отметила эксперт.

Как уже сообщал RUS TVNET, в прошлом был принят ряд решений относительно пропускной способности больниц, в том числе требование о предоставлении 15% свободного коечного фонда для больниц, оказывающих неотложную помощь, и необходимость создания транзитных отделений, в которых пациенты могут оставаться в ожидании теста на Covid-19.

Отметим, что за прошедшие сутки в больницы доставлены 39 больных Covid-19, а общее число госпитализированных выросло до 244 человек.

На сегодняшний день это наибольшее число госпитализированных больных Covid-19 с начала пандемии. Из всех госпитализированных на сегодняшний день лиц у 234 человек среднетяжелое течение болезни, а 10 человек находятся в тяжелом состоянии.