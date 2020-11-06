Маски для лица как неотъемлемый аксессуар: как сочетать их с одеждой?

Наталия Ермолаева, владелец магазина Baltic Space и дизайнер масок, рассказывает: "Маска - новый элемент в жизни европейцев, поэтому нужно подыскать для себя наиболее удобный вариант, ведь комфорт первичен. Затем следует выбрать цвет, который соответствует стилю и общему образу, чтобы тому, кто носит маску, при взгляде в зеркало маска не показалась бы чуждой.

Важно, чтобы у каждого было несколько масок, потому что их нужно регулярно стирать, и у нас еще не сформировалась привычка брать их с собой, поэтому я рекомендую держать запасную маску в сумке или машине. Я рекомендую членам одной семьи покупать легко различимые маски, потому что это все же элемент индивидуальной гигиены, и важно не перепутать их даже случайно. Также напомните детям, что масками нельзя обмениваться в школе и нельзя примерять чужие маски для лица".

Думайте о балансе

Если вы часто носите одежду с принтами, вам больше подойдет однотонная тканевая маска. Если черный цвет кажется скучным, выберите маску того цвета, который подойдёт к другим аксессуарам, например, к головному убору или сумочке. С другой стороны, если в одежде преобладает однотонная цветовая гамма, освежите свой образ разными принтами на маске. Для поклонников романтического стиля подойдут маски со стилизованными цветочными принтами, а для поклонников классического стиля - в актуальную сейчас клеточку. Ценители искусства могут отважиться носить маски с работами любимого художника, а патриоты любимого бренда - с логотипом компании.

С другой стороны, если повседневная жизнь в основном проходит в офисе, яркая и красочная маска, возможно, не задаст верный тон и не будет соответствовать корпоративному стилю. Тогда выбирайте маски нейтрального цвета или с мелкими деталями, сохраняя простоту и оставляя яркие и красочные аксессуары для более неформальной обстановки.

ФОТО: Пресс-фото

Выбирай правильный материал

От качества материала зависит комфорт ношения маски и визуальный образ. Как правило, более толстые и жесткие ткани, например, хлопок, лучше держат форму и выглядят более представительно, чем маски, сделанные из более мягких материалов. Выбирайте маску из такого материала, если знаете, что носить ее придется долго. С другой стороны, если маску необходимо надеть на короткое время, например, для повседневных покупок, вы можете выбирать маски из шелка, атласа или синтетической ткани.

Выдыхая, мы выделяем влагу, которая со временем может стать видимой на масках из более тонкого материала. Не забывайте, что вы можете дополнить маску вкладками или внутренними фильтрами, что повысит комфорт и функциональность ношения маски.