Маски для лица как неотъемлемый аксессуар: как сочетать их с одеждой?

Сейчас время, когда использование масок для лица является неотъемлемой частью повседневной жизни. Хотя в первую очередь они выполняют функцию защиты здоровья, маски, как и многие другие повседневные аксессуары, например, солнцезащитные очки, сумочки, головные уборы, могут стать стильным аксессуаром.
Наталия Ермолаева, владелец магазина Baltic Space и дизайнер масок, рассказывает: "Маска - новый элемент в жизни европейцев, поэтому нужно подыскать для себя наиболее удобный вариант, ведь комфорт первичен. Затем следует выбрать цвет, который соответствует стилю и общему образу, чтобы тому, кто носит маску, при взгляде в зеркало маска не показалась бы чуждой.
Важно, чтобы у каждого было несколько масок, потому что их нужно регулярно стирать, и у нас еще не сформировалась привычка брать их с собой, поэтому я рекомендую держать запасную маску в сумке или машине. Я рекомендую членам одной семьи покупать легко различимые маски, потому что это все же элемент индивидуальной гигиены, и важно не перепутать их даже случайно. Также напомните детям, что масками нельзя обмениваться в школе и нельзя примерять чужие маски для лица".
Думайте о балансе
Если вы часто носите одежду с принтами, вам больше подойдет однотонная тканевая маска. Если черный цвет кажется скучным, выберите маску того цвета, который подойдёт к другим аксессуарам, например, к головному убору или сумочке. С другой стороны, если в одежде преобладает однотонная цветовая гамма, освежите свой образ разными принтами на маске. Для поклонников романтического стиля подойдут маски со стилизованными цветочными принтами, а для поклонников классического стиля - в актуальную сейчас клеточку. Ценители искусства могут отважиться носить маски с работами любимого художника, а патриоты любимого бренда - с логотипом компании.
С другой стороны, если повседневная жизнь в основном проходит в офисе, яркая и красочная маска, возможно, не задаст верный тон и не будет соответствовать корпоративному стилю. Тогда выбирайте маски нейтрального цвета или с мелкими деталями, сохраняя простоту и оставляя яркие и красочные аксессуары для более неформальной обстановки.
Выбирай правильный материал
От качества материала зависит комфорт ношения маски и визуальный образ. Как правило, более толстые и жесткие ткани, например, хлопок, лучше держат форму и выглядят более представительно, чем маски, сделанные из более мягких материалов. Выбирайте маску из такого материала, если знаете, что носить ее придется долго. С другой стороны, если маску необходимо надеть на короткое время, например, для повседневных покупок, вы можете выбирать маски из шелка, атласа или синтетической ткани.
Выдыхая, мы выделяем влагу, которая со временем может стать видимой на масках из более тонкого материала. Не забывайте, что вы можете дополнить маску вкладками или внутренними фильтрами, что повысит комфорт и функциональность ношения маски.
Дизайнер и владелица магазина Black Swan Ольга Брока рассказывает: "Маски становятся новым союзником в нашей жизни и ее неотъемлемой частью. В гардеробе маски уже занимают место как аксессуар. Об этом ясно свидетельствует тот факт, что в шкафах модных дам маски уже появляются в бесчисленном количестве моделей и исполнений. Конечно же, мы хотим, чтобы они гармонично сочетались с нашим имиджем и личным стилем, как на работе, так и в отпуске и на отдыхе. В нашем магазине у каждого есть возможность выбрать из широкого ассортимента, а также подобрать маску к нашей одежде, потому что маски сделаны из тканей той же коллекции".
Убедитесь в размере, форме и эластичности
Многие производители тканевых масок предлагают свои изделия разных размеров для разных форм лица. Крепления маски важны - помните, что можно смело выбирать маску на завязках: красочные, бисерные или кожаные шнурки только освежат маску и ваш стиль и сделают ее более эффектной, позволяя ей при этом выполнять предназначенную функцию и равномерно прилегать к форме лица.
Выбирая цельную маску, вы можете "поиграть" с цветами и принтами, но убедитесь, что она полностью прилегает к вашему лицу. С другой стороны, выбирая маску из двух частей со швом посередине, вы можете быть уверены, что она будет более равномерно прилегать к форме лица, а также, используя такую маску, вы можете поддерживать устойчивые решения, потому что маски часто изготавливаются из отходов или обрезков ткани.
Если в ваше поле зрения попала пластиковая маска, обойдите ее кругом, потому что дышать в ней будет практически невозможно. В этом случае лучше выбрать визор, который будет одновременно выполнять защитную функцию и подойдет в тех случаях, когда ношение масок значительно усложняет повседневный образ жизни, например, людям в очках. Если вы выберете визор, вы не только защитите очки от запотевания, но и общий имидж станет неординарным - с ноткой футуризма. С другой стороны, если вы хотите сделать свой образ очень эффектным и экстравагантным, выбирайте декоративные маски, например, из кожи или бересты, которые, правда, больше подходят для непродолжительного ношения, но очень модные.
Не забывай, что за тканевой лицевой маской необходимо регулярно ухаживать и стирать при соответствующей ткани температуре, чтобы ткань оставалась функциональной, то есть была эффективным барьером для распространения вируса.