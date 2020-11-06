Объемы работы Салацгривского порта уменьшаются. Насколько плоха ситуация?

Салацгривский порт за десять месяцев этого года перевалил 248 143 тонны грузов, что на 6,3% меньше, чем за соответствующий период прошлого года, сообщили в порту.
Больше всего за этот период перевалено балансовой древесины - 60 903 тонны (-45,9%). Перевалка древесины составила 24,5% в общем грузообороте порта (год назад - 42,5%).
Также в Салацгриве было перевалено 58 194 тонны щепы (+5,6%), 40 656 тонн торфа (-8,6%), 32 400 тонн асфальта (в 2,3 раза больше), 23 408 тонны дров (в 3,7 раза больше), 19 325 тонн керамзита (-24,3%).
Кроме того, в Салацгривском порту было перевалено 13 257 тонн щебня, который в прошлом году в порту не переваливался.
В 2020 году в Салацгривском порту обслужено 78 судов, что на восемь судов меньше, чем годом ранее.
В 2019 году грузооборот Салацгривского порта составил 299 715 тонн, что на 13,9% меньше, чем в 2018 году.