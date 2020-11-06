Объемы работы Салацгривского порта уменьшаются. Насколько плоха ситуация?

Больше всего за этот период перевалено балансовой древесины - 60 903 тонны (-45,9%). Перевалка древесины составила 24,5% в общем грузообороте порта (год назад - 42,5%).

Также в Салацгриве было перевалено 58 194 тонны щепы (+5,6%), 40 656 тонн торфа (-8,6%), 32 400 тонн асфальта (в 2,3 раза больше), 23 408 тонны дров (в 3,7 раза больше), 19 325 тонн керамзита (-24,3%).

Кроме того, в Салацгривском порту было перевалено 13 257 тонн щебня, который в прошлом году в порту не переваливался.

В 2020 году в Салацгривском порту обслужено 78 судов, что на восемь судов меньше, чем годом ранее.