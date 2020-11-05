Maxima вводит сканеры для бесконтактной проверки возраста

Пилотный проект проходит в магазине Maxima XX на улице Мукусалас, 73, в Риге, где клиенты, желающие приобрести товары с ограничениями по возрасту, проходят удаленную проверку eID при помощи новых сканеров.

Благодаря штрих-коду документа кассир может удаленно сканировать документ, то есть клиент предъявляет его на определенном расстоянии. 118

Такое сканирование документов автоматически предоставит кассиру информацию о возрасте человека, возраст больше не нужно будет определять мануально.

Такая проверка документов более безопасна, поскольку кассир не имеет контакта с документом, а также значительно быстрее и эффективнее, чем ручная проверка идентификации личности.

"Быстрая проверка возраста в повседневной работе магазина важна, когда покупатель хочет купить товары, в отношении которых действует возрастное ограничение. В кассовых системах магазинов Maxima Latvija уже есть функция, которая информирует кассира в момент сканирования продукта с возрастным ограничением. Этот процесс становится все более популярным во всем мире, особенно потому, что он обеспечивает пользователям большую безопасность, большую точность и дополнительное удобство для более быстрого совершения покупок.

От внедрения таких сканеров впервые в Латвии выиграют как клиенты Maxima, так и кассиры, которые в будущем смогут обслуживать клиентов быстрее, безопаснее и точнее", - говорит Мартиньш Смилга, директор ИТ-департамента Maxima Latvija.

В настоящее время сканеры установлены в магазине Maxima на улице Мукусалас, 73, в Риге в рамках пилотного проекта.