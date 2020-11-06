Самоуничтожение сообщений: в популярном мессенджере WhatsApp появилась новая функция

"Сообщения WhatsApp часто остаются на наших телефонах навсегда. Хотя сообщения, отправленные близкими и друзьями, очень важны для нас, большинство сообщений, которые мы отправляем, не имеют большой ценности, поэтому мы рады познакомить вас с режимом исчезающих сообщений", - говорится в сообщении.

В нем объясняется, что при включении этого режима новые сообщения, отправленные в чат, исчезнут через семь дней. Любой в приватном чате может включить или отключить новый режим, а в групповом чате это может сделать администратор чата.

"Мы установили семидневный интервал, потому что считаем его оптимальным: в течении недели вы можете освежить в памяти переписку, которая потом будет удалена. Таким образом, список покупок или адрес магазина, который вы получили несколько дней назад, будут доступны тогда, когда это еще будет актуально. После этого данные будут удалены для освобождения места", - поясняет компания.