Вышла вынести мусор и "не вернулась": Ане Жаровой 16 лет, она помнит только 2 года жизни

Она никого не могла узнать, а также вспомнить даже собственное имя. Предполагаемый диагноз Ани - диссоциативная амнезия. Сейчас 16-летняя девушка учится жить заново - в том числе с помощью своего блога на TouTube.

Журналистка Ксения Миронова встретилась с Аней и ее семьей и рассказала ее историю на портале "Дождь".

Аня не помнила не только свое имя, знакомых, но и часть школьных знаний.

Аня с мамой ФОТО: скриншот видео

11 января девочка разбирала вместе с мамой и старшим братом вещи в шкафу, а после собиралась отнести ненужное на помойку. Шкаф нужно было освободить, поскольку, по закону о разделе имущества, тот полагался ее папе. Родители развелись в 2014 году и несколько лет судились, деля имущество.

Вечером Ани поблизости от дома не было, на звонки она не отвечала. Пока мама Елена искала ее, девочка очнулась у церкви в получасе ходьбы от дома и помойки, куда она собиралась. Травм, следов насилия, наркотиков и алкоголя - не нашли.

"Рядом была церковь, я запаниковала и пошла стучать в заборы. Не открывали. Открыл один молодой человек и позвонил в скорую и полицию. Мне задали вопрос - как тебя зовут? Я ответила, что не помню", 3

- рассказала Аня.

В больницу приезжал знакомый семьи, который сразу ее узнал. Вскоре пришли брат с мамой. Аня рассказала, что также приходила женщина из управления по делам несовершеннолетних. Та не понравилась девочке, поскольку отказывалась верить в ее амнезию.

Что произошло 11 января, так и неизвестно, понять, кто она такая, Ане помогли мама и брат. Но знакомиться с ней нужно было и им. По словам мамы, прежняя Аня носила джинсы, широкие кофты и волосы до пояса. Новая - блондинка, слушающая рок и фолк, которых ранее в ее жизни не было. Характер тоже поменялся - раньше она была более открытой и веселой.

Если бы не амнезия, Аня бы окончила 9-й класс и пошла бы в театральный колледж. Сейчас подросток не ходит в школу, но за два года она догнала программу 7-го класса. Начинать нужно было с таблицы умножения. Считать она могла только до десяти. Сейчас Аня также занимается с психологом - Аленой Синкевич. Именно она пытается убедить семью в том, что Ане не нужно во что бы то ни стало гнаться за школьной программой.

Психологи считают, что травмирующее воздействие в детстве или напряженная обстановка - одна из самых частых причин диссоциативной амнезии. 3

Именно брат помог Ане начать вести свой канал на YouTube. Первое время он даже удалял хейтерские комментарии, чтобы она не расстраивалась.

Как признается Аня, сначала это был один из способов социализации, а сейчас это хобби. Ей нравится.

Многие не верят в амнезию у девочки, считая, что переживающий развод родителей ребенок таким способом привлекает к себе внимание. В комментариях под статьями об Ане, а также под ее видеоблогами некоторые называют ее мошенницей.