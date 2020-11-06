"Спали, чтобы забыть": Niletto про восемь лет отношений, неслучившийся брак и поклонниц

Популярный исполнитель Niletto стал гостем YouTube-шоу "Ходят слухи", в котором и рассказал о своих отношениях с девушками и несостоявшейся свадьбе.
Niletto объяснил, что он никогда не испытывал недостатка внимания со стороны девушек. Он не стал отрицать, что то, что говорил Насте Ивлеевой о том, что пользовался известностью для знакомства с девушками а то, что говорил Ирине Шихман про длительные отношения - это тоже правда. Все это было всего жизни.
"Восемь лет я был с девушкой. Мы расходились и сходились миллион раз... Ввиду эмоций происходят разные вещи", - сказал он.
Он процитировал свою песню и акцентировал, что он живой человек и у него "природа": "Бросали курить, спали, чтобы забыть".
Восемь лет он состоял в отношениях с хореографом Евгенией Кузнецовой. Niletto не стал отрицать эти отношения.
"Я делал предложение четыре года назад, но до свадьбы не дошло. Не знаю, что сказать… Это была сильная любовь", - признался он.
Niletto не скрывал, что он до сих пор считает бывшую девушку родным человеком и испытывает к ней теплые чувства.
Видео: Интервью с Niletto