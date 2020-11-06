"Спали, чтобы забыть": Niletto про восемь лет отношений, неслучившийся брак и поклонниц

Niletto объяснил, что он никогда не испытывал недостатка внимания со стороны девушек. Он не стал отрицать, что то, что говорил Насте Ивлеевой о том, что пользовался известностью для знакомства с девушками а то, что говорил Ирине Шихман про длительные отношения - это тоже правда. Все это было всего жизни.

"Восемь лет я был с девушкой. Мы расходились и сходились миллион раз... Ввиду эмоций происходят разные вещи", - сказал он.

Он процитировал свою песню и акцентировал, что он живой человек и у него "природа": "Бросали курить, спали, чтобы забыть".

Восемь лет он состоял в отношениях с хореографом Евгенией Кузнецовой. Niletto не стал отрицать эти отношения.

"Я делал предложение четыре года назад, но до свадьбы не дошло. Не знаю, что сказать… Это была сильная любовь", - признался он.

Niletto не скрывал, что он до сих пор считает бывшую девушку родным человеком и испытывает к ней теплые чувства.