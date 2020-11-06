Covid-19: отрасли здравоохранения компенсируют 3 млн евро

Министерству здравоохранения будет выделено 3 104 531 евро на компенсацию амбулаторных и стационарных медицинских услуг, а также затрат на организацию и проведение лабораторных исследований в августе в связи со вспышкой Covid-19 и ее последствиями. Такое решение сегодня было принято на внеочередном заседании правительства.