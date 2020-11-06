Covid-19: отрасли здравоохранения компенсируют 3 млн евро

Министерству здравоохранения будет выделено 3 104 531 евро на компенсацию амбулаторных и стационарных медицинских услуг, а также затрат на организацию и проведение лабораторных исследований в августе в связи со вспышкой Covid-19 и ее последствиями. Такое решение сегодня было принято на внеочередном заседании правительства.
Из дополнительного финансирования 2 385 057 евро выделено, чтобы покрыть расходы на проведение и организацию лабораторных тестов на Covid-19.
Правительство также выделило 712 358 евро на оплату амбулаторных услуг здравоохранения, в том числе 521 542 евро выделено на вторичное амбулаторное медицинское обслуживание.
На стоматологические услуги выделено 52 781 евро. В министерстве отмечают, что с 1 июля были повышены тарифы для стоматологов, в том числе стоматологических медсестер и гигиенистов, потому что в них включены новые манипуляции, позволяющие этим медикам обеспечить непрерывность предоставления стоматологических услуг и снизить риск заражения Covid-19 за счет принятия мер эпидемиологической безопасности.
Финансирование будет осуществляться из программы госбюджета "Средства для непредвиденных случаев".