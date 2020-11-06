Закрыть границу? Для ограничения Covid-19 нацобъединение предложит приостановить въезд в Латвию

По словам депутата Яниса Домбравы, нацобъединение уже давно говорило, что нужно ограничить въезд людей из сильно затронутых вирусом стран. Между тем люди из таких стран продолжают приезжать в Латвию.

Домбрава сослался со словами инфектолога Уги Думписа, который заявил, что и европейские страны поняли, что путешествия являются одной из главных причин распространения вируса, поэтому угрозу миграции нужно воспринимать более серьезно.