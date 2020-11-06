Закрыть границу? Для ограничения Covid-19 нацобъединение предложит приостановить въезд в Латвию

Для ограничения Covid-19 нацобъединение предложит правительству, которое сегодня, 6 ноября, должно принять решение об объявлении в стране режима чрезвычайной ситуации, приостановить миграцию из-за границы.
По словам депутата Яниса Домбравы, нацобъединение уже давно говорило, что нужно ограничить въезд людей из сильно затронутых вирусом стран. Между тем люди из таких стран продолжают приезжать в Латвию.
Домбрава сослался со словами инфектолога Уги Думписа, который заявил, что и европейские страны поняли, что путешествия являются одной из главных причин распространения вируса, поэтому угрозу миграции нужно воспринимать более серьезно.
В настоящее время всем, кто приезжает в Латвию из стран, где кумулятивный двухнедельный показатель заболеваемости Covid-19 превышает латвийский, предписано соблюдать самоизоляцию. Латвийский показатель в прошлую пятницу составлял 121,82 случая на 100 тыс. населения и сегодня будет обновлен.