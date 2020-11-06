Эстонская компания планирует восстановить работу Dzintars за несколько месяцев

Эстонская промышленная группа Skinest Group планирует за несколько месяцев восстановить производство на неплатежеспособном косметическом предприятии Dzintars, сообщила агентству LЕТА член правления SIA Dzintars Production Анастасия Удалова.
После покупки Dzintars в сентябре Skinest Group сообщила, что планирует начать производство в октябре, но теперь Удалова сказала, что произошла задержка из-за пандемии Covid-19.
По ее словам, приоритетом Skinest Group является восстановление производства, но одновременно ведется и анализ экспортных рынков. Тестируется оборудование, укомплектована основная команда, к которой присоединились и некоторые бывшие работники Dzintars.
На вопрос, удастся ли новым владельцам вернуть товарные знаки, которые бывший собственник предприятия Илья Герчиков зарегистрировал на свое имя, Удалова сказала, что куплены все товарные знаки, но по пяти еще ведутся судебные тяжбы.