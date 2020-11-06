Эстонская компания планирует восстановить работу Dzintars за несколько месяцев

После покупки Dzintars в сентябре Skinest Group сообщила, что планирует начать производство в октябре, но теперь Удалова сказала, что произошла задержка из-за пандемии Covid-19.

По ее словам, приоритетом Skinest Group является восстановление производства, но одновременно ведется и анализ экспортных рынков. Тестируется оборудование, укомплектована основная команда, к которой присоединились и некоторые бывшие работники Dzintars.