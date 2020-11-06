В социальных сетях обсуждают пропавшую галочку в системе EDS. Комментарий СГД

Пользователь Светлана Аустриня в социальной сети Instagram опубликовала соответствующую фотографию. "Пожалуйста, поясните, что вдруг случилось. Никто же не заметит. (...). Нет, ну правда же, в это время многие люди без работы, многие компании закрыты, в кассу не поступает так много, чтобы все остальные платили вдвойне. Поясните, что это вдруг за ошибка (...)", - очень эмоционально высказалась девушка, обвинив государство и СГД в возможной схеме.

Комментарий СГД

На запрос RUS TVNET представитель СГД Эвита Тейце-Мамая ответила, что в данный момент служба проводит запланированные улучшения в информационных системах. Во время этих работ данные из налоговой книжки у некоторых пользователей могут отображаться некорректно, например, может не отображаться упомянутая галочка напротив позиции "Не применять прогнозируемый месячный необлагаемый минимум", но специалисты СГД работают над тем, чтобы по возможности скорее исправить эту неточность.

Там заверили, что в базе данных СГД вся информация о налогоплательщиках сохранилась без изменений, поэтому пользователям не нужно вносить корректировки самостоятельно. 10

Если у вас есть вопросы по поводу ваших данных, СГД призвала связаться с консультантами, написав сообщение в разделе "Переписка с СГД" (Sarakste ar VID) или позвонив по телефону 67120000.