Пт, 6.11.2020
Я уже говорил и до сих пор считаю, что нам необходимо ввести более строгие ограничения на собрания, потому что болезнь влияет на способность системы здравоохранения предоставлять качественные услуги. Кришьянис Кариньш, премьер-министр Латвии
Кришьянис Кариньш, премьер-министр Латвии

В период режима ЧС старшие школьники и студенты будут учиться удаленно

ФОТО: Shutterstock

В период режима чрезвычайной ситуации ученики старших классов и студенты, которые не занимаются в освоении учебных программ практической деятельностью, продолжат учиться удаленно.

Классы с 1-го по 6-й продолжат учиться очно, будут открыты детские сады.

Освоение программ профессионального образования, усовершенствования и неформального образования для взрослых будет обеспечиваться удаленно, кроме практической части программы, которую невозможно провести удаленно.

Обучение по интересам и программы профессиональной направленности должны обеспечиваться удаленно или индивидуально либо в рамках одного класса или группы. Не разрешены репетиции хоров и коллективов духовых инструментов.

Напомним, с понедельника, 9 ноября, для ограничения распространения Covid-19 в Латвии на четыре недели, до 6 декабря, будет введен режим чрезвычайной ситуации.

За нарушение ограничений или запретов, установленных на время режима ЧС, предусмотрен штраф от десяти до 2000 евро для физических лиц и от 140 до 5000 евро - для юридических лиц.

В соответствии с законом решение о введении режима чрезвычайной ситуации принимает Кабинет Министров, а президиум Сейма должен незамедлительно включить это решение в повестку заседания Сейма и парламентарии должны провести по нему голосование.

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