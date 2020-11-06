В период режима ЧС старшие школьники и студенты будут учиться удаленно

Классы с 1-го по 6-й продолжат учиться очно, будут открыты детские сады.

Освоение программ профессионального образования, усовершенствования и неформального образования для взрослых будет обеспечиваться удаленно, кроме практической части программы, которую невозможно провести удаленно.

Обучение по интересам и программы профессиональной направленности должны обеспечиваться удаленно или индивидуально либо в рамках одного класса или группы. Не разрешены репетиции хоров и коллективов духовых инструментов.

Напомним, с понедельника, 9 ноября, для ограничения распространения Covid-19 в Латвии на четыре недели, до 6 декабря, будет введен режим чрезвычайной ситуации.

За нарушение ограничений или запретов, установленных на время режима ЧС, предусмотрен штраф от десяти до 2000 евро для физических лиц и от 140 до 5000 евро - для юридических лиц.