Запрещены любительские спортивные соревнования, ограничена работа учреждений культуры

В период режима чрезвычайной ситуации будут запрещены все любительские спортивные мероприятия, существенно ограничена работа учреждений культуры, постановило сегодня правительство.
Культурные учреждения, места проведения выставок, церкви, спортивные учреждения могут работать с 6 до 20 часов, кроме спортивных центров, которые смогут работать до 22 часов.
В культурных и выставочных учреждениях, если не проводится мероприятие, нужно обеспечить, чтобы в каждый момент в соответствующем месте находилось не более 50% общего допустимого количества посетителей. Посетители в такие учреждения приходят только индивидуально, кроме членов одного домохозяйства.
Очные репетиции любительских коллективов запрещены, кроме индивидуальных или членов одного домохозяйства.
В период режима ЧС запрещены детские лагеря.
Напомним, с понедельника, 9 ноября, для ограничения распространения Covid-19 в Латвии на четыре недели, до 6 декабря, будет введен режим чрезвычайной ситуации.
За нарушение ограничений или запретов, установленных на время режима ЧС, предусмотрен штраф от десяти до 2000 евро для физических лиц и от 140 до 5000 евро - для юридических лиц.
В соответствии с законом решение о введении режима чрезвычайной ситуации принимает Кабинет Министров, а президиум Сейма должен незамедлительно включить это решение в повестку заседания Сейма и парламентарии должны провести по нему голосование.