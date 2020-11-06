Запрещены любительские спортивные соревнования, ограничена работа учреждений культуры

Культурные учреждения, места проведения выставок, церкви, спортивные учреждения могут работать с 6 до 20 часов, кроме спортивных центров, которые смогут работать до 22 часов.

Ограничения не относятся к соревнованиям, включенным в календарь международных олимпийских федераций, и тренировок взрослых сборных, которые проходят без зрителей. Продолжатся также соревнования высших лиг.

В культурных и выставочных учреждениях, если не проводится мероприятие, нужно обеспечить, чтобы в каждый момент в соответствующем месте находилось не более 50% общего допустимого количества посетителей. Посетители в такие учреждения приходят только индивидуально, кроме членов одного домохозяйства.

Очные репетиции любительских коллективов запрещены, кроме индивидуальных или членов одного домохозяйства.

В период режима ЧС запрещены детские лагеря.

Напомним, с понедельника, 9 ноября, для ограничения распространения Covid-19 в Латвии на четыре недели, до 6 декабря, будет введен режим чрезвычайной ситуации.

За нарушение ограничений или запретов, установленных на время режима ЧС, предусмотрен штраф от десяти до 2000 евро для физических лиц и от 140 до 5000 евро - для юридических лиц.