С понедельника будут запрещены все очные публичные мероприятия, кроме небольших пикетов

Также с понедельника на частных мероприятиях смогут собираться не более десяти человек из не более чем двух домохозяйств.

На похоронах одновременно также смогут присутствовать не более десяти человек, но они смогут быть из более чем двух домохозяйств. В число присутствующих на похоронах людей не будут засчитываться люди, отвечающие за проведение церемонии. 1

В местах религиозной деятельности должен будет соблюдаться ряд условий, в том числе то, что на одного посетителя должно приходиться по меньшей мере 10 квадратных метров пространства, доступного для посетителей. Информация о максимальном количестве посетителей должна быть размещена на видном месте.

В месте проведения религиозных действ, если там не будет проходить мероприятие, одновременно смогут находиться не более 50% от максимального количества посетителей, которое допускает площадь и инфраструктура помещений. Воскресные школы должны будут работать только удаленно или очно, но в индивидуальном порядке, кроме людей, которые живут в одном домохозяйстве.

Напомним, с понедельника, 9 ноября, для ограничения распространения Covid-19 в Латвии на четыре недели, до 6 декабря, будет введен режим чрезвычайной ситуации.

За нарушение ограничений или запретов, установленных на время режима ЧС, предусмотрен штраф от десяти до 2000 евро для физических лиц и от 140 до 5000 евро - для юридических лиц.