Полиция будет контролировать нарушения ограничений во время режима ЧС

Также, получив информацию о нарушениях, полиция будет на нее реагировать, оценивая каждый случай индивидуально.

В случаях, когда люди замечают конкретные нарушения ограничений, полиция просит звонить по телефону 110.

На такие вызовы и жалобы будет реагировать и полиция самоуправления Риги. Кроме того, полиция во время патрулирования в выборочном порядке будет обследовать контролируемые объекты.