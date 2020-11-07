Сб, 7.11.2020
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Полиция будет контролировать нарушения ограничений во время режима ЧС

Иллюстративное фото

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Госполиция в период чрезвычайного положения будет принимать отдельные меры по контролю за установленными ограничениями, сообщили агентству LETA в отделе общественных отношений Госполиции. 

Также, получив информацию о нарушениях, полиция будет на нее реагировать, оценивая каждый случай индивидуально. 

В случаях, когда люди замечают конкретные нарушения ограничений, полиция просит звонить по телефону 110. 

На такие вызовы и жалобы будет реагировать и полиция самоуправления Риги. Кроме того, полиция во время патрулирования в выборочном порядке будет обследовать контролируемые объекты. 

Как сообщалось, с 9 ноября в Латвии для ограничения распространения Covid-19 вводится чрезвычайное положение. 

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