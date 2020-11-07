Здание на Элизабетес: архитекторы представили идеи для концертного зала

Архитекторы представляли Рижский технический университет, RISEBA, а также Литву и Эстонию.

В пятницу состоялись онлайн-презентации и дискуссии, а в понедельник, 9 ноября, пленэр завершится анализом предложений и сессией вопросов-ответов, которая также будет проходить удаленно.

Задача участников форума состояла в том, чтобы проанализировать возможные сценарии и планировку участка на ул. Элизабетес и разработать концептуальные варианты, которые Министерство культуры и агентство Valsts nekustamie īpašumi используют для подготовки международного конкурса эскизов.