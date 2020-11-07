Сб, 7.11.2020
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр

Здание на Элизабетес: архитекторы представили идеи для концертного зала

Здание на Элизабетес, 2

ФОТО: LETA/Paula Čurkste

12 команд архитекторов представили свои замыслы для проекта национального концертного зала на ул. Элизабетес, 2 в Риге, сообщила представитель по общественным отношениям Министерства культуры Лита Кокале.

Архитекторы представляли Рижский технический университет, RISEBA, а также Литву и Эстонию. 

В пятницу состоялись онлайн-презентации и дискуссии, а в понедельник, 9 ноября, пленэр завершится анализом предложений и сессией вопросов-ответов, которая также будет проходить удаленно.

Задача участников форума состояла в том, чтобы проанализировать возможные сценарии и планировку участка на ул. Элизабетес и разработать концептуальные варианты, которые Министерство культуры и агентство Valsts nekustamie īpašumi используют для подготовки международного конкурса эскизов. 

Этот конкурс пройдет в начале будущего года.  

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