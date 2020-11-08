Специалист по делу гибели "Эстонии": в корпусе может быть еще более серьезная пробоина

Табри: Ну да, может быть, нужно послушать, что они точно говорили.

Курм: Я помню эти слова.

Табри: Да, пусть. Мне как эксперту очень сложно оценить то количество воды, которое попало внутрь из определенного угла рампы. Для этого нужно учесть статистику волн, динамику движения судна. То есть это та тема, на которую сложно вести дискуссию.

Курм: Я не являюсь инженером-кораблестроителем. Я оперирую теми данными, которые указали в своем отчете авторитетные ученые. Но насколько вероятен такой сценарий, что в корпусе судна есть еще какая-то крупная пробоина, которую пока не нашли?

Табри: Мне трудно что-то здесь предполагать. Нужно отправить робота на дно и снять там все.

Курм: Я согласен, что ясности не будет до тех пор, пока судно не будет осмотрено целиком. Но возникновение этого первого внезапного крена до сих пор неясно. Свидетели помнят, что рампа все время была закрыта, но судно уже имело крен в 20-30 градусов. Та пробоина, которая уже обнаружена, та ее, скажем так, часть, которая достигает автомобильной палубы, явно слишком незначительная, чтобы могла вызвать этот крен.

Табри: Нет, эта пробоина такого крена, конечно, не вызвала бы. Но согласно официальной версии, рампа была открыла, и вода врывалась внутрь.

- В таком случае крен бы возник?

Табри: Я только сегодня читал о рампе. Они же не говорят, что в какие-то моменты рампа была открыта наполовину, потом она открылась целиком. И такое расследование не позволит нам с минутной точностью оценить, в какой именно момент рампа открылась.

Крум: Такого, что рампа была открыта наполовину, в этом отчете не написано. В отчете говорится, что рампа открылась целиком, когда оторвался визор, а падая, он открыл рампу. Да, там написано, что когда замки визора начали ломаться, там возник какой-то всплеск, и оттуда могла потечь вода. Но в таком случае и визор был полностью на месте. Рампа была закрыта, визор на месте, а внутренняя часть визора начала наполняться водой и что-то могло брызгать внутрь, но это такое маленькое количество воды, которое не вызвало бы никакого крена.

Табри: Мы можем снять эту рампу на дне и получим ясный ответ.

- Можно ли посредством современных методов исследования выяснить, как и когда возникла эта пробоина?

Табри: Я осмелюсь сказать, что у нас есть возможность с очень хорошей вероятностью оценить, что вызвало эти пробоины. При том условии, что мы получим со дна очень хорошие фотографии и нормальную модель. Мы можем смоделировать судно, и эти пробоины у нас будут отсканированы таким образом, что мы действительно сможем определить, могли ли их причинить камни, и если нет, то каким мог быть сценарий получения такие повреждений, например, на поверхности.

- Нужно ли отправлять водолазов? Насколько основательную правду мы хотим знать?