Женщина 70 дней переносила Covid-19 без симптомов

Женщина, которая заразилась Covid-19, переносила вирус 70 дней, скорее всего, заразив бесчисленное количество людей вокруг нее. Несмотря на болезнь, у нее не было никаких симптомов, пишет Live Science.

71-летняя женщина страдала лейкемией, поэтому ее иммунная система была ослаблена, и она не могла убрать SARS-CoV-2 из своего организма. Хотя исследователи подозревали, что люди с ослабленной иммунной системой могут переносить вирус дольше, чем обычно, на сегодняшний день доказательств мало.

Этот вывод противоречит руководящим принципам Центров контроля и профилактики заболеваний, в которых говорится, что люди с ослабленной иммунной системой и Covid-19 не заразны через 20 дней.

В новом исследовании, опубликованном в научном журнале Cell, говорится, что "длительный перенос инфекционного вируса может быть опасным для пациентов с ослабленной иммунной системой".

Необычный случай

Женщина, описанная в исследовании, заразилась вирусом в конце февраля в центре реабилитации и ухода в Вашингтоне, где она была пациентом. Туда она была доставлена ​​25 февраля на лечение от анемии. Врачи проверили, не заражена ли она коронавирусом, поскольку приехала из места, где была вспышка. 2 марта у нее обнаружили заражение SARS-CoV-2.

В течение следующих 15 недель женщине сделали более 12 тестов на Covid-19. Вирус обнаружили в ее верхних дыхательных путях 105 дней подряд. В свою очередь, инфекционные вирусные частицы - которые означают, что вирус может распространяться дальше, - 70 дней подряд.

Исследователям также удалось выделить вирус из мазков пациента и вырастить его в лаборатории. Они также сделали снимки вируса с помощью электронной микроскопии.

Обычно люди с Covid-19 заразны примерно через восемь дней после инфицирования. Ранее максимальное время заражения составляло 20 дней. Женщина, вероятно, была заразной так долго, потому что ее иммунная система не могла достаточно хорошо реагировать. Последующие анализы показали, что в крови заболевшей не было антител к вирусу.

Женщину лечили кровью пациента, который переболел Covid-19. Это означает, что в ней выработались антитела к болезни. В конце концов, она вылечилась.