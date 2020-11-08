Вс, 8.11.2020
Когда половина больных не может указать источник заражения, это означает, что вирус может встретить людей в любом месте, где не соблюдаются мероприятия по безопасности. Юрий Перевощиков, эпидемиолог
Юрий Перевощиков, эпидемиолог

Covid-19: школам доступна бесплатная платформа для виртуального обучения

ФОТО: pixabay.com

Затронутым Covid-19 школам до конца года доступна бесплатная платформа виртуального класса iLearn, сообщили агентству ЛЕТА в Государственном центре содержания образования (VISC). В связи

В связи со вспышкой Covid-19 ООО iLearn создало предложение для всех затронутых вирусом образовательных учреждений, обеспечивая до конца года бесплатную платформу виртуального класса iLearn для проведения дистанционного обучения в удобной, простой для понимания электронной среде.

VISC поясняет, что эта платформа включает в себя высококачественную систему видео-конференций, к которой можно подключиться с любого смарт-устройства или компьютера, виртуальную доску, которая позволяет вовлекать учеников в классную работу, обмениваться презентациями, видео и изображениями, а также быстро задавать вопросы и получать мгновенные ответы от всех учеников. Платформа также предусматривает возможность записывать сессии и просматривать их повтор в любое время.

Согласно предоставленной VISC информации, услуга виртуального класса будет бесплатно доступна для всех затронутых Covid-19 учебных заведений Латвии до 1 января 2021 года.

Для подачи заявки руководству учебного заведения необходимо связаться с компанией, написав на почту info@ilearn.lv или позвонив по телефону 29 000 300.

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