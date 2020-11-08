Covid-19: школам доступна бесплатная платформа для виртуального обучения

В связи со вспышкой Covid-19 ООО iLearn создало предложение для всех затронутых вирусом образовательных учреждений, обеспечивая до конца года бесплатную платформу виртуального класса iLearn для проведения дистанционного обучения в удобной, простой для понимания электронной среде.

VISC поясняет, что эта платформа включает в себя высококачественную систему видео-конференций, к которой можно подключиться с любого смарт-устройства или компьютера, виртуальную доску, которая позволяет вовлекать учеников в классную работу, обмениваться презентациями, видео и изображениями, а также быстро задавать вопросы и получать мгновенные ответы от всех учеников. Платформа также предусматривает возможность записывать сессии и просматривать их повтор в любое время.