Пн, 9.11.2020
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Джо Байден

На аэродроме в Воронеже солдат с топором напал на сослуживцев. Погибли трое

ФОТО: Shutterstock

На военном аэродроме "Балтимор" в Воронеже солдат-срочник напал на сослуживцев с топором, отобрал у одного из них оружие и открыл стрельбу, сообщает "Дождь".

Издание со ссылкой на агентство ТАСС и местное СМИ "Мое Online" сообщает о трех погибших и одном раненом. 

По информации "Мое Online", инцидент произошел около 5 утра 9 ноября. 

"В результате нападения получили смертельные ранения три военнослужащих. Командованием воинской части совместно с правоохранительными органами проводятся мероприятия по розыску и задержанию нападавшего", - говорится в заявлении пресс-службы Западного военного округа (ЗВО).

Причиной стрельбы стал конфликт рядового с проверяющим офицером, утверждает агентство Интерфакс, опираясь на слова своего информированного источника.

Нападавший скрылся с места преступления, начаты поиски.

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