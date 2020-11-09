На аэродроме в Воронеже солдат с топором напал на сослуживцев. Погибли трое

На военном аэродроме "Балтимор" в Воронеже солдат-срочник напал на сослуживцев с топором, отобрал у одного из них оружие и открыл стрельбу, сообщает "Дождь".
Издание со ссылкой на агентство ТАСС и местное СМИ "Мое Online" сообщает о трех погибших и одном раненом.
По информации "Мое Online", инцидент произошел около 5 утра 9 ноября.
"В результате нападения получили смертельные ранения три военнослужащих. Командованием воинской части совместно с правоохранительными органами проводятся мероприятия по розыску и задержанию нападавшего", - говорится в заявлении пресс-службы Западного военного округа (ЗВО).
Причиной стрельбы стал конфликт рядового с проверяющим офицером, утверждает агентство Интерфакс, опираясь на слова своего информированного источника.
Нападавший скрылся с места преступления, начаты поиски.