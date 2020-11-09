Главное вовремя заметить, что излучаешь ты сам. Прогноз от Ярины Астро

Тут и далее повествование от лица Ярины

Здесь должен был быть пост с подробным описанием включения планет. Но нет! Так же как и больше нет нескольких прогнозов, которые писала на выходных.

Почему? Потому что они содержат напряженные аспекты. И я поняла, что не хочу становиться в ряд с новостными порталами, которые и так держат нас в напряжении.

Я больше не хочу показывать фокусы, как по четкому таймингу работают планеты. Тем более, планеты большой власти, на которые мы не можем повлиять. Разве что своей мыслью. Но нас таких должно быть очень много.

Перехожу к базовой философии астрологии - описанию включений планет по ключевым словам и вибрациям. Возможные интерпретации каждый может сделать сам.

Итак, ключевые энергии недели:

Масса, толпа;

Очень крупные вливания денег, кредиты, дотации и манипуляции, связанные с этим;

Мощное влияние власти международного масштаба;

Агрессия и возмущение, которую больше ничего не сдерживает.

Как видите, даже при довольно нейтральном перечислении можно предположить, что нам сообщат в новостях.

Поэтому на этой неделе как никогда хочется напомнить древнюю индийскую мудрость, что ЭНЕРГИЯ СЛЕДУЕТ ЗА МЫСЛЬЮ.

Об этом же говорит квантовая физика. Клетка почти не дееспособна, если у нее нет НАБЛЮДАТЕЛЯ, а значит того, кто своим вниманием и энергией придает ей силы.

Если мы хотим энергию массы и толпы использовать в плюс, мы можем задействовать свою МЫСЛЬ. Вот так просто и очень сложно одновременно.

Если вы обсуждаете или много думаете о решениях правительства, вы дарите ему СИЛУ;

Точно так же вы накачиваете энергией хрень на букву С при любом размышлении.

По закону квантовой физики - клетка БЕЗ НАБЛЮДАТЕЛЯ ТЕРЯЕТ СИЛУ И ЗНАЧИМОСТЬ.

К сожалению, мы не замечаем, когда впадаем в низкие вибрации. Самые актуальные сейчас - ОСУЖДЕНИЕ.

И не важно что это - принятые законы, люди в масках или наоборот без них - для Вселенной имеет значение только частотная характеристика.