Почему во время режима ЧС парикмахеры могут продолжать работу?
Министерство здравоохранения понимает, что новые ограничения вызывают неудобства, но их основная цель заключается в том, чтобы вместе работать над стабилизацией ситуации, предотвращая быстрое распространение Covid-19, чтобы в скором времени мы могли вернуться к привычному образу жизни, объясняет Минздрав.
В сфере красоты многие услуги предоставляются в тесном контакте, лицом к лицу (например, процедуры для лица, коррекция бровей, маникюр, наращивание ресниц, татуировки, пирсинг, различные массажи и т. д.).
Многие процедуры, в том числе услуги маникюра, длятся относительно долго. В таких ситуациях очень высок риск распространения инфекции.
Парикмахер может оказывать свои услуги относительно безопасно, более того, и парикмахер, и клиент могут использовать маску для лица на протяжении всей процедуры, а также соблюдать другие дополнительные требования безопасности.
Следует подчеркнуть, что услуги солярия также входят в комплекс косметических услуг, поэтому во время чрезвычайной ситуации солярии также перестают работать.