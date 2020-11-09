Почему во время режима ЧС парикмахеры могут продолжать работу?

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В сфере красоты многие услуги предоставляются в тесном контакте, лицом к лицу (например, процедуры для лица, коррекция бровей, маникюр, наращивание ресниц, татуировки, пирсинг, различные массажи и т. д.).

Многие процедуры, в том числе услуги маникюра, длятся относительно долго. В таких ситуациях очень высок риск распространения инфекции.

Парикмахер может оказывать свои услуги относительно безопасно, более того, и парикмахер, и клиент могут использовать маску для лица на протяжении всей процедуры, а также соблюдать другие дополнительные требования безопасности.