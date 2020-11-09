Пн, 9.11.2020
Заболеваемость намного выше в домах, на рабочих местах и ​​в учебных заведениях, поэтому ограничения, налагаемые на отрасль общепита, слишком жесткие Роналд Ундзенс, представитель сети баров Ezītis miglā
Роналд Ундзенс, представитель сети баров Ezītis miglā

Почему во время режима ЧС парикмахеры могут продолжать работу?
Отвечает Министерство здравоохранения

Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

Министерство здравоохранения понимает, что новые ограничения вызывают неудобства, но их основная цель заключается в том, чтобы вместе работать над стабилизацией ситуации, предотвращая быстрое распространение Covid-19, чтобы в скором времени мы могли вернуться к привычному образу жизни, объясняет Минздрав.

ФОТО: Shutterstock/RUS TVNET

В сфере красоты многие услуги предоставляются в тесном контакте, лицом к лицу (например, процедуры для лица, коррекция бровей, маникюр, наращивание ресниц, татуировки, пирсинг, различные массажи и т. д.).

Многие процедуры, в том числе услуги маникюра, длятся относительно долго. В таких ситуациях очень высок риск распространения инфекции.

Парикмахер может оказывать свои услуги относительно безопасно, более того, и парикмахер, и клиент могут использовать маску для лица на протяжении всей процедуры, а также соблюдать другие дополнительные требования безопасности.

Следует подчеркнуть, что услуги солярия также входят в комплекс косметических услуг, поэтому во время чрезвычайной ситуации солярии также перестают работать.

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