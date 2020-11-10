Автомобиль упал с моста в реку; пассажир бросился спасать пиво и сигареты

С управлением красным Volkswagen Passat не справился пьяный водитель. По объективным для него, но необъяснимым причинам ему не удалось пересечь реку по мосту, автомобиль переехал через перила моста и упал с высоты нескольких метров.

Как рассказал передаче Degpunktā свидетель происшествия, проживающий неподалеку Эрик, он незамедлительно поспешил на место событий и спросил, все ли у пассажиров упавшей в реку машины нормально. Однако он увидел, что из автомобиля выбирается пассажир, собирается покинуть тонущее авто и водитель, поэтому он понял, что на этот раз обошлось без трагедии.

ФОТО: Скриншот видео

Несмотря на то, что погода и близко не летняя, а температура воды в реках Латвии составляет от 6 до 9 градусов, пассажир вместо того, чтобы помочь своему компаньону или хотя бы выбраться на берег, был занят спасением пива и сигарет.

Неизвестно, насколько это удалось, однако известно одно - когда на место происшествия прибыли медики и полиция, оба находившихся в транспорте человека успели сбежать и спрятаться. Как рассказала передаче Degpunktā старший специалист управления Госполиции Земгальского региона Даце Калниня, стражам порядка водителя удалось быстро найти, в его выдохе было констатировано 2,29 промилле алкоголя.

ФОТО: Скриншот видео

Позднее выяснилось, что оба мужчины употребляли алкоголь уже с самого утра, кроме того, за пару часов до попадания машины в реку был поврежден другой автомобиль, тоже VW Passat. Осознав, что машиной больше пользоваться нельзя, мужчина сел за руль второго автомобиля. По словам свидетелей, он с компаньоном несколько раз ездили до Вецумниеки и обратно, и один раз в салоне находились женщина и дети.