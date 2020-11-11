Ср, 11.11.2020
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Лиене Цакаре, руководитель юридической практики аудиторской фирмы EY

В Риге пройдет испытание подсветки памятника Свободы

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

В Риге в среду в 18 часов пройдет испытание подсветки фасада памятника Свободы, цель испытания - убедиться, соответствовали ли произведенные ранее цифровое моделирование и подсчеты нуждам в конкретной среде, сообщает агентство LETA.

Благодаря пожертвованиям и сторонникам проекта, фонд подсветки памятника Свободы под руководством Аустриса Майлитиса подготовил архитектоническую концепцию, а после и технологический проект освещения.

После общественного обсуждения архитектонической концепции была закончена работа над минимальным составом строительного проекта, который был подан на оценку Рижкой стройуправы, чтобы получить разрешение на строительство. В то же время продолжалась дальнейшая разработка проекта и подготовка к его реализации.

Уже известно, что осветительные опоры, оказав поддержку в подсветке памятника, произведет предприятие Technopali North Europe.

До этого фонд получил пожертвования в размере 61 334 евро, а также госфинансирование в размере 100 000 евро. Подсчеты свидетельствуют, что общие расходы на проект, включая проектирование, составят примерно 356 000 евро. Подсветку памятника предусмотрено сделать до 18 ноября 2021 года.

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