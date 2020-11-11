В Риге пройдет испытание подсветки памятника Свободы

Благодаря пожертвованиям и сторонникам проекта, фонд подсветки памятника Свободы под руководством Аустриса Майлитиса подготовил архитектоническую концепцию, а после и технологический проект освещения.

После общественного обсуждения архитектонической концепции была закончена работа над минимальным составом строительного проекта, который был подан на оценку Рижкой стройуправы, чтобы получить разрешение на строительство. В то же время продолжалась дальнейшая разработка проекта и подготовка к его реализации.

Уже известно, что осветительные опоры, оказав поддержку в подсветке памятника, произведет предприятие Technopali North Europe.