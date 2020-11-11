"Очкарики, а как вы вообще справляетесь?" Как носить маску, чтобы не запотевали очки
Ношение маски для лица в общественном транспорте и публичных местах стало нашей повседневной реальностью. Помимо того что медицинские маски имеют несколько существенных недостатков - в них жарко и тяжело дышать, - у людей с плохим зрением возникает еще одно существенное затруднение - запотевают очки. Недавно девушка под ником Lisa спросила в Twitter, как решить весь этот комплекс проблем.
Очкарики, а как вы вообще справляетесь вот с этим постоянным адом? pic.twitter.com/D5OMqqW4iR— Liza (@lizunsosun) May 23, 2020
В комментариях к посту можно найти множество способов и лайфхаков, как избавиться от назойливой проблемы. Вот пятерка лучших.
- Носить очки поверх маски
Надеть очки поверх маски так, чтобы нижние края очков были на поверхности маски. Единственный минус такого способа заключается в том, что сохранять такое положение при движении крайне трудно.
- Помыть очки мылом и протереть
Если любое стекло помыть жидким мылом или средством для мытья посуды, а потом протереть сухой салфеткой, то довольно долгое время запотевать стекла не будут.
- Приклеить маску к носу тейпом
Можете зафиксировать маску, приклеив ее вокруг переносицы и к щекам специальной спортивной лентой (тейп) или медицинским лейкопластырем. Тогда она не будет двигаться и надеть очки поверх нее не составит труда.
- Обработать очки противотуманными салфетками или спреем
Есть специальные средства для защиты от запотевания стеклянных поверхностей.
- Улучшение обычной маски
Описывать этот способ довольно трудно, поэтому можно посмотреть видео с инструкцией.
How make your surgical masks a better fir and...STOP YOUR GLASSES STEAMING UP WHEN YOU WEAR THEM👇#Masks4All— Karen C Richardson (@KarenCRichardso) May 15, 2020
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