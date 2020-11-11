Ср, 11.11.2020
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Янина Курсите, депутат Сейма
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  • "Очкарики, а как вы вообще справляетесь?" Как носить маску, чтобы не запотевали очки

"Очкарики, а как вы вообще справляетесь?" Как носить маску, чтобы не запотевали очки
5 лайфхаков

ФОТО: twitter/@lizunsosun

Ношение маски для лица в общественном транспорте и публичных местах стало нашей повседневной реальностью. Помимо того что медицинские  маски имеют несколько существенных недостатков - в них жарко и тяжело дышать, - у людей с плохим зрением возникает еще одно существенное затруднение - запотевают очки. Недавно девушка под ником Lisa спросила в Twitter, как решить весь этот комплекс проблем.

В комментариях к посту можно найти множество способов и лайфхаков, как избавиться от назойливой проблемы. Вот пятерка лучших.   

  • Носить очки поверх маски

Надеть очки поверх маски так, чтобы нижние края очков были на поверхности маски. Единственный минус такого способа заключается в том, что сохранять такое положение при движении крайне трудно. 

  • Помыть очки мылом и протереть

Если любое стекло помыть жидким мылом или средством для мытья посуды, а потом протереть сухой салфеткой, то довольно долгое время запотевать стекла не будут.

  • Приклеить маску к носу тейпом

Можете зафиксировать маску, приклеив ее вокруг переносицы и к щекам специальной спортивной лентой (тейп) или медицинским лейкопластырем. Тогда она не будет двигаться и надеть очки поверх нее не составит труда.

  •  Обработать очки противотуманными салфетками или спреем

​Есть специальные средства для защиты от запотевания стеклянных поверхностей. 

  • Улучшение обычной маски

Описывать этот способ довольно трудно, поэтому можно посмотреть видео с инструкцией.

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