"Очкарики, а как вы вообще справляетесь?" Как носить маску, чтобы не запотевали очки

Очкарики, а как вы вообще справляетесь вот с этим постоянным адом? pic.twitter.com/D5OMqqW4iR — Liza (@lizunsosun) May 23, 2020

В комментариях к посту можно найти множество способов и лайфхаков, как избавиться от назойливой проблемы. Вот пятерка лучших.

Носить очки поверх маски

Надеть очки поверх маски так, чтобы нижние края очков были на поверхности маски. Единственный минус такого способа заключается в том, что сохранять такое положение при движении крайне трудно.

Помыть очки мылом и протереть

Если любое стекло помыть жидким мылом или средством для мытья посуды, а потом протереть сухой салфеткой, то довольно долгое время запотевать стекла не будут.

Приклеить маску к носу тейпом

Можете зафиксировать маску, приклеив ее вокруг переносицы и к щекам специальной спортивной лентой (тейп) или медицинским лейкопластырем. Тогда она не будет двигаться и надеть очки поверх нее не составит труда.

Обработать очки противотуманными салфетками или спреем

​Есть специальные средства для защиты от запотевания стеклянных поверхностей.

Улучшение обычной маски

Описывать этот способ довольно трудно, поэтому можно посмотреть видео с инструкцией.