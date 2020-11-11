Линда Мурниеце тайно вышла замуж

Мурниеце поделилась фотографией из лиепайского ЗАГСа в Facebook, на которой она обменивается кольцами с человеком по имени Агрис Фрейбергс.

Судя по фотографиям, Мурниеце решила отказаться от традиционного свадебного платья - оба были одеты в футболки с надписью "Tāds tādu atrod".

Конечно же, в роли ведущей выступила Иева Бранте.

В своем Instagram Мурниеце написала: "Вышла к мужу. Церемония в узком кругу. 3 минуты. В масках".