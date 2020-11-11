Линда Мурниеце тайно вышла замуж

Предприниматель и бывший министр внутренних дел Линда Мурниеце 11 ноября вышла замуж. Об этом она написала в социальных сетях.
Мурниеце поделилась фотографией из лиепайского ЗАГСа в Facebook, на которой она обменивается кольцами с человеком по имени Агрис Фрейбергс.
Судя по фотографиям, Мурниеце решила отказаться от традиционного свадебного платья - оба были одеты в футболки с надписью "Tāds tādu atrod".
Конечно же, в роли ведущей выступила Иева Бранте.
Posted by Linda Mūrniece on Wednesday, November 11, 2020
В своем Instagram Мурниеце написала: "Вышла к мужу. Церемония в узком кругу. 3 минуты. В масках".
Это третий брак Мурниеце. В 2012 году она развелась с Раймондом Мурниексом, в союзе с которым у нее родились двое детей. В 2018 году распался ее брак с гастроэнтерологом Хосамом Абу Мери.