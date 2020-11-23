"Я из старой гвардии, я за результат": Нетипичный фитнес-блогер балует ПП-тортами и учит не боятся есть все

"Все чемпионаты Латвии выигрывала. В Латвии у нас этот спорт не так развит, ты выходишь на сцену, там 10-15 человек. Когда выходишь на международную сцену, то там уже больше конкуренция. По 30-50 человек. Конечно, когда выигрываешь появляется азарт.

5 лет я участвовала в соревнованиях на сцене, не пропуская ни одного сезона. ", - рассказала блогер.

Спортсменка рассказала, что постоянные тренировки и диеты отразились на ее здоровье и через несколько лет она решила уйти.

"На одном чемпионате я заняла 2-е место, я подумала, значит в следующем году я буду готовиться. И так годы летели, пока я не выиграла чемпионат мира. Через 5 лет я поняла, что я очень устала и морально и по здоровью это ударило.

Картинка это одно, а то, что потом происходит, гормональные сбои, проблемы со здоровьем.

Сначала вес сгоняешь, худеешь, сушишься, потом случаются срывы, наедаешься, вес набирается. Это качели. в 2018 году я успешно выступила и решила уйти красиво", - вспоминает фитнес-блогер.

ФОТО: Фото из личного архива

На вопрос получала ли девушка негативные комментарии насчет своей накаченной фигуры, Маргарита ответила: "Всегда получала, но если я реально вижу, что мне это нравится, мне вообще все равно. Я думала, что все мне завидуют. В плане мужского внимания никогда не была обделена. На каждый товар, есть свой покупатель".

Тренер отметила, что для фитнес-блогеров нормально выставлять более откровенные фото своей фигуры.

"На самом деле ничего такого в этом нет. Я в этом кручусь, верчусь. Для меня это норма. Я часто слышу от людей далеких от фитнеса, что у меня откровенные фотографии. А что тут такого? Ну попа и попа. Я же работаю над ней, это можно сказать мое лицо. Я к таким комментариям отношусь довольно спокойно", - отмечает блогер.

Последние два года Маргарита не выступает, но активно занимается спортом, работает тренером и ведет фитнес-блог.

Фитнес-блог

"На самом деле я его веду не так давно, до этого я даже не знала, что такое Instagram. Некоторое время я просто выкладывала откровенные фото, а когда закончила выступать, решила выставлять посты для клиентов. У меня много клиентов, чтобы каждому отдельно не объяснять, я решила делать посты.

Сначала блог был больше для своих клиентов", - рассказывает блогер.

Блогер отметила, что подписчики стали появляться со временем, когда блогер начала делать больше постов про спорт и питание.

"А потом начали люди подтягиваться. Изначально я все сама делала, потом пообщалась с людьми, которые разбираются в этом, они дали мне советы. Убрала всю сексуальность, Instagram стал более спортивным", - объясняет Маргарита.

ФОТО: Фото из личного архива