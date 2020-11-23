"Я из старой гвардии, я за результат": Нетипичный фитнес-блогер балует ПП-тортами и учит не боятся есть все

Новым гостем проекта RUS TVNET "Правда/миф" стала фитнес-блогер Маргарита Веверица. Она рассказала, как стала чемпионкой мира по Bikini Fitness, зачем ведет блог о спорте и почему больше не становится на весы.
Блогеры - это не только развлекательные видео в YouTube и яркие фото в Instagram. Зачастую именно блогеры в своих социальных сетях поднимают важные темы, делятся личным опытом и вдохновляют своих подписчиков. "Правда/миф" - это проект RUS TVNET о предрассудках, стереотипах и реальной жизни и работе популярных латвийских блогеров. Прямые вопросы и честные ответы от них самих.
Карьера Bikini Fitness
В 2018 году Маргарита стала абсолютной чемпионкой мира по Bikini Fitness*. Она рассказала, что подготовка к этим соревнованиям требовала очень строгой дисциплины, регулярных тренировок и постоянных диет.
Фитнес-бикини* (официальное наименование IFBB: Women’s Bikini Fitness) – спортивная дисциплина для женщин, главными соревновательными элементами которой являются презентация и дефиле участниц прекрасной физической формы и модельной внешности в купальниках-бикини.
"Твоя жизнь - это тренировки и еда. Я даже ни на какие встречи с друзьями не ходила, чтобы держаться подальше от соблазнов. Ты со своей курицей, никто этого не понимает: Съешь кусочек, что будет? Возьми тортик, выпей. Всем приходится объяснять. Сезон длится четыре месяца. Плюс подготовка к сцене начинается за 3 месяца.
По словам блогера, спортом она начала заниматься в 30 лет и попала на свои первые соревнования случайно: "Я вернулась из Италии, были личные переживания, была у меня грусть-печаль. Увидела в Youtube спортсменку Катю Усманову, мне так понравилась ее фигура, что я решила записаться в зал".
Девушка отметила, что проблем с фигурой у нее не было, но качество тела ее не устраивало.
"Я никогда не была полной, но худела всю жизнь на всевозможных диетах, отказывая себе во многом, в общем как большинство девушек. Со временем я начала обращать внимание, что мое тело не такой формы и качества, как мне хотелось бы. Я начала заниматься в зале. И постепенно я полюбила фитнес.
Мне просто нравилась спортивная фигура, стройные девушки с круглой попой. Я решила продолжить тренироваться. В своем зале я увидела объявление, набирали девочек, фит-моделей, которые первый раз выступали. Мой тренер предложил мне поучаствовать", - рассказывает блогер.
Маргарита рассказала, что на своих первых соревнованиях Bikini Fitness заняла призовое место и решила серьезно заняться подготовкой к следующим.
"Я заняла второе место, мне так понравилась сцена. Я решила готовиться на Арнольд классик*, соревнование довольно серьезное. Там я попала в топ 10. С первого раза", делится спортсменка.
*В 1988 году Арнольд Шварценеггер организовал собственный конкурс бодибилдинга "Арнольд классик", который проводится ежегодно.
Маргарита отметила, что победы на соревнованиях мотивировали ее двигаться дальше.
"Все чемпионаты Латвии выигрывала. В Латвии у нас этот спорт не так развит, ты выходишь на сцену, там 10-15 человек. Когда выходишь на международную сцену, то там уже больше конкуренция. По 30-50 человек. Конечно, когда выигрываешь появляется азарт.
Спортсменка рассказала, что постоянные тренировки и диеты отразились на ее здоровье и через несколько лет она решила уйти.
"На одном чемпионате я заняла 2-е место, я подумала, значит в следующем году я буду готовиться. И так годы летели, пока я не выиграла чемпионат мира. Через 5 лет я поняла, что я очень устала и морально и по здоровью это ударило.
Сначала вес сгоняешь, худеешь, сушишься, потом случаются срывы, наедаешься, вес набирается. Это качели. в 2018 году я успешно выступила и решила уйти красиво", - вспоминает фитнес-блогер.
На вопрос получала ли девушка негативные комментарии насчет своей накаченной фигуры, Маргарита ответила: "Всегда получала, но если я реально вижу, что мне это нравится, мне вообще все равно. Я думала, что все мне завидуют. В плане мужского внимания никогда не была обделена. На каждый товар, есть свой покупатель".
Тренер отметила, что для фитнес-блогеров нормально выставлять более откровенные фото своей фигуры.
"На самом деле ничего такого в этом нет. Я в этом кручусь, верчусь. Для меня это норма. Я часто слышу от людей далеких от фитнеса, что у меня откровенные фотографии. А что тут такого? Ну попа и попа. Я же работаю над ней, это можно сказать мое лицо. Я к таким комментариям отношусь довольно спокойно", - отмечает блогер.
Последние два года Маргарита не выступает, но активно занимается спортом, работает тренером и ведет фитнес-блог.
Фитнес-блог
"На самом деле я его веду не так давно, до этого я даже не знала, что такое Instagram. Некоторое время я просто выкладывала откровенные фото, а когда закончила выступать, решила выставлять посты для клиентов. У меня много клиентов, чтобы каждому отдельно не объяснять, я решила делать посты.
Блогер отметила, что подписчики стали появляться со временем, когда блогер начала делать больше постов про спорт и питание.
"А потом начали люди подтягиваться. Изначально я все сама делала, потом пообщалась с людьми, которые разбираются в этом, они дали мне советы. Убрала всю сексуальность, Instagram стал более спортивным", - объясняет Маргарита.
Тренер рассказала, что у нее есть подходящее образование и она начала работать в зале, уже после того, как ушла со сцены. В спортивной академии блогер отучилась на фитнес-тренера: "Когда готовилась на чемпионат мира, я вообще ушла с работы, потому что невозможно было совмещать. Выступила очень успешно, стала абсолютной чемпионкой мира и в моем зале предложили попробовать себя в качестве тренера, только тебе надо выучиться".
Тренер рассказала, что во время режима ЧС клиенты все реже ходят в зал.
"До ковида были мысли сделать домашние онлайн-тренировки. Во время первой волны, снимала программу тренировок, но по техническим причинам завершила проект, когда первая волна прошла и это стало не актуально. После того как залы открылись все вернулись, работы было очень много. У меня по десять тренировок в день было. Сейчас клиенты более осторожно ходят, их стало меньше. Люди боятся, конечно, всего этого", - объясняет блогер.
Девушка рассказала, что доход от блога не получает, иногда делает рекламу или получает товар по бартеру. Но блог помогает ей найти новых клиентов, а также рекламировать свои услуги и бизнес, который создали они с сестрой.
Раньше когда меня спрашивали, сколько стоит реклама в блоге, я думала: Серьезно? Вы у меня просите рекламу? Вау. Сейчас я уже могу взять за рекламу 50 евро", - делится блогер.
Маргарита отметила, что изначально создала блог для своих клиентов, у нее не было цели стать популярным латвийским фитнес-блогером, она просто хотела делиться полезной информацией с людьми.
"Чтобы не писать каждому по отдельности, я говорю своим клиентам: А ты видела пост про питание? Почитай. Все читают. Девочки просили в сториз чаще выставлять, чем я питаюсь. Чтобы каждому отдельно не высылать, что я ем, я начала ставить сториз. Мои девчонки, которые со мной занимаются, питаются так вместе со мной", - объясняет тренер.
Маргарита рассказала, что во время введения блога у нее с сестрой появилась идея продавать полезные сладости.
"Я люблю готовить всякие пп-сладости, и мне один раз написал клиент: Слушай, ты надоела дразнить все время, приготовь мне. После этого он поделился, что я ему сделала тортик. И мне сразу начали писать другие. Так все закрутилось, завертелось. Начали делать пп-эклеры, все без сахара. Прошли кондитерские курсы по эклерам, по тортикам. Все лето мы это делали дома, заказов было очень много и сейчас есть", - рассказывает спортсменка.
Тренер рассказала, что нагрузки в зале занимали много времени и сладостями сейчас занимается ее сестра. Маргарита занимается рекламой страницы и рассказывает клиентам про сладости, а ее сестра работает на заказами.
Латвийские фитнес-блогеры
"Я за латвийскими не слежу, честно скажу. Мне не нравится, потому что многие фитнес-блогеры воспринимают себя как конкуренты, у нас есть несколько фитнес-блогеров, которые спорят между собой, кто кого копирует в сториз, кто что повторяет, кто чьи рецепты выставляет. Может они так привлекают к себе аудиторию. Я от всех отписалась и не слежу. Мы начали делать тортики, потом многие начали тоже. Фитнес-тема одна, о чем тут можно говорить, о еде, это не копирование.
Видео: Правда ли, что ниша фитнес-блогеров в Латвии уже занята?
Про бодипозитив
"Я очень долго отходила от своих соревнований и морально и физически, потому что когда ты большую часть времени находишься в сухой форме, это неестественно для жизни, ты же всю жизнь не будешь сидеть на этой диете и заниматься по 3 раза в день, потом ты начинаешь есть и я становлюсь обычной, ну как обычной, подтянутой, спортивной девушкой. Но первое время мне было очень сложно принять себя спустя 5 лет такого: мышц и вен", - признается блогер.
Спортсменка рассказала, что долго не могла справиться с ощущением, что набирает вес и это мешало ей принять себя.
"Чуть жирка наростает и я себя вижу каким-то куском жира, и мне было так тяжело морально. Я долго выходила из этой диеты и даже сейчас. В таком плане бодипозитив как принять себя, это не всем дано и я могу сказать, что я через это прошла. Бывает себя сложно принять. Плюс 2-3 кг для меня это была два года назад трагедия. Сейчас у меня даже нет весов. Не люблю взвешиваться. Я ориентируюсь больше по зеркалу. Нравлюсь я себе, в штаны влезаю, все отлично.
Фитнес-Блогеры в Instagram - это тренеры?
Маргарита отметила, что фитнес-блогеры должны получить тренерский опыт, чтобы рассказывать о тренировках и правильном питании.
"Я думаю все фитнес-блогеры прошли через тренерство, хотя сейчас, бывают люди, которые занимаются и становятся блогерами, но все-таки, у человека должно быть какое-то образование, какой-то опыт в этой сфере. Я мало за кем слежу. Меня интересуют или профессиональные атлеты, врачи или физиотерапевты.
Блогер отметила, что сейчас в Instagram появилось много девушек, которые позиционируют себя как фитнес-блогеры и продает свои курсы, но не все из них получили профессиональное образование.
"Сейчас все покупается и продается и понятно, что многие фитнес-блогеры ведут марафоны, создают гайды. Я со старой гвардии, я всегда за результат. Я не люблю все эти фитнес-марафоны. Понятно, что там больше на деньгах завязано", - признает тренер.
Видео: Фитнес-блогер это всегда тренер?
Ответственность
"Мой блог стал более популярным, потому что я стала более откровенной со своими подписчиками. После соревнований мы объедались: пиццы, мороженое, шоколадки, такой мусор из еды. Но все об этом умалчивали. Показала курочку, закрыла камеру и понеслось. Я сейчас показываю все и сахар добавляю, ем нормальную еду.
Девушка отметила, что блогеры должны понимать свою ответственность перед аудиторией, особенно те, кто учит людей тренироваться и правильно питаться.
"Почему мне еще не нравятся эти марафоны, гайды. У девушки нет образования. И она составляет диеты. А если у человека проблемы с желудком, это может пагубно отразиться на здоровье. Я всегда советую обратиться к врачу", - отмечает тренер.
В своем блоге девушка откровенна со своими подписчиками и считает, что именно это сейчас нужно людям в социальных сетях:
"Я пишу то, с чем я согласна. Я стараюсь быть собой, без грима.
Видео: Несет ли фитнес-блогер ответственность за свою аудиторию?