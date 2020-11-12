В Латвии самое большое суточное количество новых случаев Covid-19 - 533. Два человека скончались

В среду в Латвии выявлено 533 новых случая Covid-19, двое инфицированных скончались, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Это самое большое суточное количество новых случаев Covid-19 с начала пандемии.
За прошедшие сутки сделано 6833 теста на Covid-19, положительными были 7,8% тестов. Это один из самых высоких показателей доли положительных тестов за весь период пандемии.
Умершие входили в возрастные группы 80-85 и 90-95 лет.
В целом в стране Covid-19 был выявлен у 9381 человека, выздоровели 1515 человек. Данные о выздоровлении 44 человек поступили вчера. По расчетам агентства LETA, в настоящее время Covid-19 болеют 7759 человек.
Вчера госпитализировано 44 больных Covid-19, выписано 30. В больницах лечатся 312 человек, у 17 болезнь протекает в тяжелой форме.
44 госпитализированных за сутки - второй самый высокий показатель. Больше больных Covid-19 было госпитализировано только 9 ноября - 52.