Чт, 12.11.2020
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Эдгар Ринкевич
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  • В Латвии самое большое суточное количество новых случаев Covid-19 - 533. Два человека скончались
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В Латвии самое большое суточное количество новых случаев Covid-19 - 533. Два человека скончались

ФОТО: TASS/Scanpix

В среду в Латвии выявлено 533 новых случая Covid-19, двое инфицированных скончались, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Это самое большое суточное количество новых случаев Covid-19 с начала пандемии.

За прошедшие сутки сделано 6833 теста на Covid-19, положительными были 7,8% тестов. Это один из самых высоких показателей доли положительных тестов за весь период пандемии.

Умершие входили в возрастные группы 80-85 и 90-95 лет.

С начала пандемии в Латвии скончались 107 человек, инфицированных Covid-19.

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В целом в стране Covid-19 был выявлен у 9381 человека, выздоровели 1515 человек. Данные о выздоровлении 44 человек поступили вчера. По расчетам агентства LETA, в настоящее время Covid-19 болеют 7759 человек.

Вчера госпитализировано 44 больных Covid-19, выписано 30. В больницах лечатся 312 человек, у 17 болезнь протекает в тяжелой форме.

44 госпитализированных за сутки - второй самый высокий показатель. Больше больных Covid-19 было госпитализировано только 9 ноября - 52.

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