От ярко-красных до синих: блогерша Ньяне, чьи образы и волосы точно вызовут у вас вдохновение!

Смотря на эту модель, не понимаешь, на что именно первым обратить свой взгляд: на идеальное лицо, яркий стиль или волосы всевозможных цветов. Ньяне - идеальный пример того, какой должна быть индивидуальность!

Кто она такая?

Известно о ней немного, но расскажем, что можно найти в Сети. Ньяне Лебажоа - 26-летняя блогер и инфлюенсер. В ее Instagram почти полтора миллиона подписчиков, а ее фото можно видеть на стендах косметической компании NYX.

Девушка родом из Англии. Она родилась в городе Мидлсбро, а в 9 лет переехала в Уэльс - с тех пор она путешествует и живет в разных местах Европы. Известно, что у нее есть сестра по имени Мфо.

Карьера

Как все начиналось? Много лет назад Ньяне завела блог в Tumblr, и с того времени она занимается блогингом.

Как отмечают многие СМИ, назвать Ньяне блогером - скорее обидеть ее, ведь девушка является основателем и креативным директором MOOD - компании, созданной для предоставления уникальных вариантов стиля для волос от Nyané.

Само имя Ньяне на латинице - Nyané - уже давно является масштабным, самодостаточным и известным за рубежом брендом. С Nyané сотрудничают известнейшие дизайнеры, художники, стилисты и всевозможные бренды.

Кроме того, блогер и предпринимательница - соучредитель и креативный директор агентства Nyphi.media.

В интервью журналу Mess Ньяне рассказала о том, что побудило ее стать блогером:

"Я до сих пор не видела себя блогером. Я начинала как портретная модель в очень юном возрасте, а затем перешла на Tumblr, чтобы показать некоторые фотографии и стилистические работы - мои и Мфо. Instagram, казалось, был следующей большой ступенью, поэтому я завела аккаунт и начала вести страницу. Это оказалось довольно успешно, и бренды начали связываться со мной, желая отправить мне одежду для рекламы, что было довольно круто!".