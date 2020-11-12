KNAB просит предъявить обвинения во взяточничестве Броке, Миллерсу и Равису

В KNAB агентству LETA сообщили, что бюро инициирует уголовное преследование четырех человек, в том числе государственного должностного лица за принятие предложения о взятке и взятки и двух предпринимателей за предложение и дачу взятки.

Одному из предпринимателей и еще одному причастному физическому лицу KNAB инкриминирует также запрещенное хранение устройства, предназначенного для оперативной деятельности.

Уголовный процесс начат 22 мая 2018 года.

Согласно материалам досудебного расследования, государственное должностное лицо, будучи заместителем председателя комиссии по закупкам, возможно, действовало в интересах конкретных предпринимателей. Должностное лицо, заранее договорившись, приняло от предпринимателей взятку, которая была оформлена как пожертвование одному из обществ. Сумма предполагаемой взятки составляет не менее 20 000 евро.