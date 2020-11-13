Пт, 13.11.2020
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Юрис Пуце, подавший в отставку министр

Екабпилс: учебный автомобиль врезался в ограждение и перевернулся

ФОТО: Ekrānšāviņš

В четверг, 12 ноября, во время урока вождения в Екабпилсе автомобиль врезался в металлическое ограждение моста и перевернулся, сообщили агентству LETA в Земгальском региональном управлении государственной полиции.

В четверг, примерно в 15.39, женщина училась водить машину у некого мужчины, однако, не справившись с управлением, она съехала с проезжей части, в результате чего автомобиль Toyota Yaris врезался в металлический барьер и перевернулся.

По имеющейся у полиции информации, в ДТП никто не пострадал. Один из пассажиров был доставлен в медицинское учреждение для обследования, однако визуальных повреждений у него констатировано не было.

Хотя изначально прозвучала информация, что находившиеся в машине люди застряли там, полиция не получила этому никаких подтверждений - люди выбрались из транспортного средства самостоятельно.

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