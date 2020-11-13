С понедельника будут запрещены перевозки еще в 4 страны

С прошлой недели SPKC установил, что самоизоляцию в Латвии нужно соблюдать при въезде из всех стран Европейского союза (ЕС), Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) и Великобритании, в которых 14-дневная совокупная заболеваемость Covid-19 превышает 50 случаев на 100 тыс. жителей.

В отношении стран за пределами ЕС, ЕЭЗ и Великобритании

самоизоляция не требуется по приезде в Латвию из Уругвая, Японии, Южной Кореи, Сингапура, Руанды, Австралии, Новой Зеландии и Таиланда. Эти страны входят в число тех, для которых открыты внешние границы ЕС. 2

По возвращении из других стран, не указанных в списке SPKC, необходимо соблюдать самоизоляцию.

Список и требования самоизоляции вступают в силу 14 ноября.

Средний недельный показатель заболеваемости в ЕС и ЕЭЗ составляет 606,2 случая Covid-19 на 100 тыс. жителей. Это означает, что регулярные пассажирские перевозки запрещены в страны, где этот показатель превышает 1212,4 случая на 100 тыс. жителей.