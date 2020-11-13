Малоимущим Риги с понедельника начнут раздавать бесплатные маски

В понедельник, 16 ноября, начнется раздача масок социально незащищенным жителям Риги, сообщили агентству LЕТА в отделе общественных отношений Рижской думы.
Рижское самоуправление получило от Государственной пожарно-спасательной службы 45 920 гигиенических масок многоразового использования для менее защищенных групп населения.
Маски будут выдаваться жителям, имеющим статус малообеспеченных или нуждающихся, а также клиентам ночных приютов, приютов, центров дневного ухода, кризисных центров, получателям услуг по уходу на дому.
Гигиеническую маску для лица можно будет получить, предъявив удостоверяющий личность документ и справку о праве человека или семьи на статус нуждающегося или малообеспеченного. Маски будут доступны во всех десяти пунктах выдачи пакетов продовольственной и гигиенической поддержки Европейского фонда в Риге.
Клиентам ночных приютов, дневных центров, центров дневного ухода и кризисных центров маски будут выдаваться в местах получения услуг. Получателям услуг по месту жительства маски доставят работники организаций по уходу.
Гигиеническая маска для лица многоразового использования состоит из двух слоев, она предназначена для использования в общественных местах в дополнение к правилам социального дистанцирования и другим. Максимальное время ношения маски - четыре часа.
Следующая поставка масок запланирована на декабрь.
В случае необходимости, ответы на вопросы в связи с выдачей масок можно получить по бесплатному информационному телефону 80005055.