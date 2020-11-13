Малоимущим Риги с понедельника начнут раздавать бесплатные маски

Рижское самоуправление получило от Государственной пожарно-спасательной службы 45 920 гигиенических масок многоразового использования для менее защищенных групп населения.

Маски будут выдаваться жителям, имеющим статус малообеспеченных или нуждающихся, а также клиентам ночных приютов, приютов, центров дневного ухода, кризисных центров, получателям услуг по уходу на дому.

Гигиеническую маску для лица можно будет получить, предъявив удостоверяющий личность документ и справку о праве человека или семьи на статус нуждающегося или малообеспеченного. Маски будут доступны во всех десяти пунктах выдачи пакетов продовольственной и гигиенической поддержки Европейского фонда в Риге.

Клиентам ночных приютов, дневных центров, центров дневного ухода и кризисных центров маски будут выдаваться в местах получения услуг. Получателям услуг по месту жительства маски доставят работники организаций по уходу.

Гигиеническая маска для лица многоразового использования состоит из двух слоев, она предназначена для использования в общественных местах в дополнение к правилам социального дистанцирования и другим. Максимальное время ношения маски - четыре часа.

Следующая поставка масок запланирована на декабрь.