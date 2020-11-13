Медик: нужно принять новую реальность, пришедшую с Covid-19

По его словам, количество пациентов показывает, что все вместе, как общество, в данный момент что-то делают не так.

"Я хочу сказать обществу, что надежды здесь будет недостаточно. Мы должны принять новую реальность, заключающуюся в том, что этот вирус есть и будет, и с ним нужно будет жить в течение относительно долгого времени", - сказал эксперт, призывая к мерам безопасности.

Он выразил уверенность, что общество в целом преодолеет эту ситуацию и не перегрузит систему здравоохранения. В настоящее время система справляется с ситуацией. Однако, он призвал понять, что другие болезни никто не отменял. По словам врача, по мере увеличения количества коек, связанных с Covid-19, все больше и больше сотрудников приходится отнимать у других пациентов.

По состоянию на вчерашний день 167 пациентов с Covid-19 лечились в Восточной больнице, 11 из них - в клинике интенсивной терапии. Три человека нуждаются в искусственной вентиляции легких.