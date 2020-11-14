Видео ⟩ В детском саду в Болдерае воспитательница применила силу против двух девочек

В социальные сети попало видео, снятое в пятницу, 13 ноября, на территории 197-го детского сада Риги. Во время прогулки воспитательница группы дала волю злости из-за того, что дети, вероятно, не хотели ее слушать.

Один из детей был сбит с ног и избит, а другого женщина буквально вытащила за руки из игрового домика.

Конечно, жители микрорайона не могли не отреагировать на столь агрессивные действия взрослого человека. Кадры опубликовали в социальных сетях, и вскоре родители узнали на видеозаписи своих детей.

"Вторая девочка, которая была в домике и которую вначале ударили по голове мешком, а потом вытащили из домика и ударили снова - это была моя дочь. Я была в таком шоковом состоянии. Я сразу отпросилась с работы, побежала в сад. Моя начальница предложила мне посмотреть видео, я сказала: "Спасибо, я уже видела", - говорит одна из мам.

Воспитательница, из-за которой пострадали трех- и двухлетняя девочки, объяснила ситуацию так:

"Мне очень жаль, была такая ситуация, я слегка ударила девочек".

Между тем мать недоумевает. "Она объяснила, зачем напала на детей? Разве девочка ее не слушала? Она просто играла в домике. Воспитательница хотела посадить всех детей на скамейку. Не знаю зачем - может, чтобы собрать всех, прежде чем вернуться в здание садика. Моя дочь и та вторая девочка играли и убегали от нее", - объясняет ситуацию мама одной из девочек.

Сармите Спинга, руководитель 197-го дошкольного образовательного учреждения Риги, также была вызвана для обсуждения и разъяснения ситуации. Она признает, что это не является нормой. Воспитательница уволена.

Департамент образования, культуры и спорта Рижской думы прокомментировал ситуацию следующим образом:

Департамент образования, культуры и спорта Рижской думы, получив от руководителя учреждения информацию о констатированных агрессивных действиях педагога в отношении детей в Рижском 197-м дошкольном образовательном учреждении (эпизод также был опубликован в СМИ), сообщает, что руководитель учреждения прекратил рабочие отношения с упомянутым педагогом, извинился перед родителями детей, а также обсудил случившееся с персоналом детского сада, уточнил обязанности воспитателей, чтобы подобные ситуации не допускались в будущем. Департамент обращает внимание на то, что

руководителям дошкольных учреждений необходимо вести переговоры и проводить превентивную работу с персоналом учреждения, чтобы не допустить ни моральную, ни физическую агрессию в отношении детей.

Об уже уволенной воспитательнице известно, что в этом дошкольном учебном заведении, которое посещают около 200 детей, она начала работать в июле этого года. Предыдущего опыта работы в этой сфере у нее не было.