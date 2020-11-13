Новая информация о случаях Covid-19, выявленных в Латвии за последние сутки

За последние сутки в Риге зарегистрировано 175 новых инфицированных, а общее количество заболевших в столице за 14 дней составляет 1900 человек.

В Даугавпилсе зарегистрировано 53 новых случая, а общее число инфицированных за последние две недели достигло 405 человек.

В Юрмале зарегистрировано 13 новых случаев заражения, а общее количество заболевших за последние 14 дней достигло 112 жителей. Между тем в Елгаве зарегистрировано 12 новых пациентов, а общее число инфицированных увеличилось до 61 за две недели.

И в Лиепае, и в Екабпилсе в течение дня было выявлено 11 новых случаев заражения, общее количество инфицированных за 14 дней увеличилось до 84 в Лиепае и до 52 жителей в Екабпилсе.

В Даугавпилсском районе и Вентспилсе зарегистрировано девять новых пациентов. Восемь новых случаев инфицирования были зарегистрированы в Валмиерском, Талсинском и Марупском районах и семь - в Резекненском, Смилтенском и Айзкраукле. За прошедшие сутки в ряде других краев было зарегистрировано несколько инфицированных.

Covid-19 вернулся в Скрундский, Алсунгский и Лудзский края, где ранее выздоровели все пациенты.

Наибольшее общее количество пациентов за последние две недели в Риге - 1900, Даугавпилсе - 405, Юрмале - 112, Краславском крае - 91, Лиепае - 84, а также Резекне - 83 человека.

Из числа инфицированных в последний день 86 человек в возрасте от 40 до 49 лет, 75 человек в возрасте от 30 до 39 лет, 65 человек в возрасте от 50 до 59 лет и им от 60 до 69 лет. В других возрастных группах заболевание меньше.

Согласно данным, собранным SPKC, уже сообщалось, что за прошлый день было зарегистрировано 455 случаев Covid-19, а девять пациентов с подтвержденной инфекцией Covid-19 умерли.

Это наибольшее количество смертей в день среди пациентов с Covid-19. 1

Из всех пациентов, умерших в прошлый день, трое принадлежали к возрастной группе 65–75 лет, двое - к возрастной группе 75–85 лет и трое - к возрастной группе 85–95 лет. Один умерший находился в возрастной группе от 45 до 50 лет. На сегодняшний день в Латвии умерли 116 человек, у которых было подтверждено заражение Covid-19.

Всего за прошлый день было проведено 6734 теста на Covid-19, при этом доля положительных случаев составляет 6,76%. SPCC ранее объяснял, что эта цифра считается важной в Европейском Союзе, поскольку выше 4% распространение болезни считается быстрым и неконтролируемым.

На данный момент в Латвии подтверждено инфицирование Covid-19 у 9836 человек, 1515 человек вылечились от Covid-19.

По данным Национальной службы здравоохранения, в прошлый день было госпитализировано 39 пациентов с Covid-19, а в настоящее время госпитализировано в общей сложности 318 пациентов.

На сегодняшний день это самое большое количество стационарных пациентов с Covid-19. Ранее самый высокий показатель был 9 ноября, когда в общей сложности было госпитализировано 313 пациентов с Covid-19.