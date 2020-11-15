Вс, 15.11.2020
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Джузеппе Ремуцци, итальянский ученый

Референдума о роспуске Сейма не будет: не собрано необходимое количество подписей

Зал пленарных заседаний Сейма

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В течение года за инициирование референдума о роспуске Сейма подписались 54 392 человека, и это означает, что нужное количество подписей не собрано.

Сбор подписей начат 15 ноября прошлого года и завершился 14 ноября этого года.

Подписаться за роспуск парламента можно было на портале Latvija.lv, а также, с заверением подписи у присяжного нотариуса, в самоуправлении, в сиротском суде, в волостной управе.

За год электронным способом было собрано 54 254 подписи, другими способами - 138, сообщила агентству LETA представитель Центральной избирательной комиссии Лаура Захарова.

Для инициирования референдума за роспуск парламента требовалось 154 865 подписей.

В ноябре прошлого года инициативу о роспуске парламента подали несколько организаций, в том числе Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода.

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