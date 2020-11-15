Референдума о роспуске Сейма не будет: не собрано необходимое количество подписей

Сбор подписей начат 15 ноября прошлого года и завершился 14 ноября этого года.

Подписаться за роспуск парламента можно было на портале Latvija.lv, а также, с заверением подписи у присяжного нотариуса, в самоуправлении, в сиротском суде, в волостной управе.

За год электронным способом было собрано 54 254 подписи, другими способами - 138, сообщила агентству LETA представитель Центральной избирательной комиссии Лаура Захарова.

Для инициирования референдума за роспуск парламента требовалось 154 865 подписей.