Референдума о роспуске Сейма не будет: не собрано необходимое количество подписей

В течение года за инициирование референдума о роспуске Сейма подписались 54 392 человека, и это означает, что нужное количество подписей не собрано.
Сбор подписей начат 15 ноября прошлого года и завершился 14 ноября этого года.
Подписаться за роспуск парламента можно было на портале Latvija.lv, а также, с заверением подписи у присяжного нотариуса, в самоуправлении, в сиротском суде, в волостной управе.
За год электронным способом было собрано 54 254 подписи, другими способами - 138, сообщила агентству LETA представитель Центральной избирательной комиссии Лаура Захарова.
Для инициирования референдума за роспуск парламента требовалось 154 865 подписей.
В ноябре прошлого года инициативу о роспуске парламента подали несколько организаций, в том числе Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода.